Pekeng empleyado's MSSD nanguwarta bugti's tabang

COTABATO CITY -- Nadakpan sa entrapment operation sa kapulisan sa Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte Province ang lalaki nga nagpakaaron-ingnon nga empleyado sa Ministry of Social Services and Development (MSSD) sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm), kauban ang usa ka senior citizen nga babaye alas 2:00 sa hapon, Martes, Septyembre 23, 2025.
Si Datu Odin Sinsuat Municipal Police Station chief, Lieutenant Colonel Esmael Madin, niila sa suspek nga si Badrudin Bansuan, 48-anyos, minyo, ug molupyo sa Datu Piang sa Maguindanao del Sur ug si alyas Nanay Eden nga taga Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat kinsa gigamit ni Bansuan sa iyang pagpangilad sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa maong buhatan.
Si Bansuan giingong nangolekta og kuwarta bugti sa saad nga maapil sila sa listahan sa 4Ps.
Apan gihimakak ni alyas Nanay Eden ang pasangil ug niinsister nga wa siya kaila ni Bansuan ug nalambigit lang siya kay sa iyang balay man nangolekta og kuwarta ang suspek.
Sa wala pa masikop si Bansuan, ang Bangsamoro Government, MSSD ug Department of Social Welfare and Development (DSWD) nagpasidaan na batok sa pagpangilad ni Bansuan human makadawat og mga reklamo bahin sa iyang kalihokan.
Giklaro sa MSSD-Barmm nga walay bayad ang pagparehistro aron makadawat og hinabang ubos sa 4Ps program.
Kahinumdoman nga adunay naunang kasong kriminal ug naggamit sa lain-laing mga ngalan sama sa Al-Fahad Bansawan ug Sinalindo Intuan.
Gipahinumdoman sa mga awtoridad ang katawhan sa Barmm nga i-report dayon ang bisan kinsa nga mangayo og kuwarta aron maapil sa listahan sa 4Ps kay pangilad ang tumong niini. (Edgar E. Fuerzas)