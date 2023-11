Pequeño, Sto. Niño ug Tugbok naa sa active faults

MGA molupyo sa mga barangay sa Catalunan Pequeño, Sto. Niño ug Tugbok gipasidan-an niadtong Lunes, Nobyembre 20, 2023, bahin sa peligro sa aktibong fault lines sa ilang lugar ug gipahibawo kon unsaon pagtubag sa kusog nga linog atol sa paglusad sa usa ka semana nga Walk the Fault Activity nga gihimo sa nagkadaiyang lokal ug nasyonal nga mga buhatan sa gobyerno.

Si City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), sa pakig-uban sa Office of the Civil Defense 11, Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), ug Department of Science and Technology (Dost) 11 sa maong adlaw nagsugod sa Simultaneous Information and Education Campaign sa Catalunan Pequeño Barangay Gym, nga gisundan sa simultaneous Walk the Fault.

Ang aktibidad molungtad gikan sa Nobyembre 20-24, 2023.

Sa tibuok semana, ang Walk the Fault activity nagtarget sa tulo ka mga barangay ug mga komunidad sa maong mga dapit. Kini mao ang mga barangay sa Sto. Niño (Bambu Estate, Camelia Cerritos), Tugbok (Deca Homes Tugbok), ug Catalunan Pequeño (Wellspring Village Phase I-III, Granville, the Sincere).

Si CDDRMO Head Alfredo Baloran, sa iyang pagpamulong sa maong adlaw nagkanayon nga intensiyon nila nga mangimbitar og mga opisyales sa barangay ug purok leaders alang sa mas dali nga information sharing sa mga grassroots.

Gisulti ni Baloran nga tungod kay 2015 lang nga ang technical studies nagbutyag niining mga fault lines, ang ilang buhatan, uban sa mga nag-unang ahensiya, nakita nga kinahanglan nga ipahibnawo kini sa mga molupyo aron nga malikay sa seryusong mga danyos sa panahon nga mahitabo ang linog.

Tungod niini, gipahimangnoan ang mga molupyo sa maong mga barangay nga mag-amping kanunay.