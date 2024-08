Pilot testing sa STE sugdan na

NAKATAKDANG magsugod na sa dili madugay ang pilot testing sa smart traffic enforcement (STE) nga maka-detect ug makadakop sa mga nakalapas sa speed limit, dili pagsul-ob sa seatbelts, ug anti-distracted driving.

Si City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) Head Dionisio Abude niingon sa media forum nga gipahigayon sa miaging semana nga ang pilot testing mao ang sunod nga hugna human sa Phase 1 sa proyekto, nga naglakip sa pagbutang og mga camera.

Tulo ka mga STE ang naobserbahan nga gibutang sa tulo ka mga lugar sa Diversion Road sa Gap Farm, Crocodile Park, ug Jade Valley.

"Kanang sa diversion atong gihimuan og experimental," ingon ni Abude, kinsa midugang nga sa higayon nga mapamatud-an nga mahimo kini, ang siyudad andam na nga mosulod sa usa ka Public-Private Partnership (PPP) aron i-install ang parehas nga mekanismo sa mga estratehikong lugar nga mailhan sa CTTMO.

Samtang usa ka smart parking nga gisulayan usab pag-pilot sa Ilustre Street nga susama sa STE ang paagi.

"This is now functioning but wala pa siya nag-start kay ginatan-aw nato kung effective ba diha ug doable,” ingon ni Abude.

Nidugang sab ang opisyal nga kung ma-apply ang proyekto sa tibuok siyudad, himuon usab kini pinaagi sa PPP. (JPC/CIO)