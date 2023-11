Pinakabata HIV patient 10-anyos

ANG unang mga bulan sa Davao City nakita nga usa sa pinakakritikal nga panahon human nga ang City Health Office (CHO) nakatala og 229 ka mga kaso sa human immunodeficiency virus-acquired immunodeficiency syndrome (HIV-Aids) karon lang 2023.

Kini itandi sa 396 kaso sa HIV-Aids niadtong Enero hangtud Septyembre 2022 base sa pagsubay sa Reproductive Health and Wellness Center (RHWC).

Sa iSpeak Forum niadtong Nobyembre 23, si Michael Jesus Mabinay, executive director sa Alagad-Mindanao Inc., nagbutyag nga ang rekord gikalkular base sa Enero hangtud Mayo karong tuiga kon diin ang pinakabata nga pasyente sa HIV nag-edad og 10-anyos.

"Sa May, nakatala ta og 60 cases. May pa lang na, which is alarming na gyud ug kabalo ba mo na ang pinakabata nga naay sakit nga ing-ani is 10-year-old," matud niya.

Giesplikar sa opisyal ang kaimportante sa paglusad og "sex education" ilabi na gyud sa tulunghaan tungod kay kasagaran sa mga pasyente naa sa high school levels.

"Magsugod dapat gyud ta sa pagtudlo sa mga estudyante mahitungod aning virus. Sex education is important pero naay mga schools naa dili pa ready for this implementation.

Pero sa amoa na part, padayon gihapon mi sa pag-enlighten sa mga tawo on safe sex and regular testing particularly if active ka, sexually," pagklaro ni Mahinay.

Matud niya ang nag-unang transmisyon sa HIV-Aids naa gihapon sa "sexual interaction" nga way proteksiyon, pag-ambit og dagom, o uban pang drug injection nga himan. Iya sab nga gitumbok ang "male-to-male sexual contact" ilawom sa "heterosexual category".

Apan bisan pa nga nagbaton sa pinakaubos nga ihap sa nataptan sa kagaw, ang Pilipinas, usa sa paspas nga pagdaghan sa ihap sa mga kaso "globally". Gani sa 2019, ang Department of Health (DOH) Aids registry sa nasud nagtaho og 69, 629 cumulative ka mga kaso sukad 1984 - usa ka tuig kon diin ang Pilipinas nakatala og unang HIV infection.

Samtang sukad sa pagsugod niadtong 1990s, ang Davao City nakatala na og 4,513 HIV-Aids ka mga kaso ug mga pasyente kasagaran ubos sa 18-anyos.