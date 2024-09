Pinakadako nga pawikan sa kalibutan nadiskubre sa Sarangani nga nangitlog

PINAKADAKO nga pawikan sa tibuok kalibutan nga Leatherback sea turtle (Dermochelys Coriacea) ang nakit-an sa unang higayon sa Sarangani Bay Protected Seascape (SBPS) sa baybayon sa Barangay Luma sa Kiamba, Sarangani Province niadtong Sabado, alas 10:00 sa gabii, Agosto 31, 2024.

Sa taho sa Community Environment and Natural Resources Office (Cenro), nasayran nga mibalik gilayon ang pawikan ngadto sa dagat human mangitlog og 96 ka buok sa baybayon.

Gibutyag ni Darwin Diso ug Eugene Dave Batadlan, kinsa mga molupyo sa Brgy. Luma nga maoy nakakita sa pawikan, dali nilang gitaho ngadto sa mga awtoridad aron nga maseguro ang kaluwasan sa mga itlog sa hayop.

Aron mapanalipdan ang mga itlog gikan sa posibleng mga hulga, lakip ang mga libud-suroy nga iro ug ang mga epekto sa pagtaas sa tubig sa dapit nga salag, sila mabinantayon nga gibalhin ngadto sa duol nga temporaryo nga pusaan.

Usa ka information drive sa hustong pagdumala sa mga pawikan ug ang ilang importanteng papel sa marine ecosystem gipahigayon usab sa lokal nga komunidad aron madugangan ang kahibalo mahitungod sa kritikal nga importansiya sa pagpanalipod sa mga pawikan ug sa ilang natural habitat.

Samtang gidayeg ni Atty. Felix S. Alicer, regional executive director (RED) sa Department of Environment and Natural Resources (DENR 12), ang lig-on nga koordinasyon tali sa komunidad ug lokal nga awtoridad nga nagpakita sa ilang kahibalo ug pasalig sa pagkonserba sa marine wildlife species.

“Sarangani Bay is home to various marine turtle species, including green sea turtles, olive ridleys, loggerheads, and hawksbills. The recent sighting and nesting of a leatherback in the protected seascape indicate that the DENR, local authorities, and communities are successfully making the SBPS a haven for these marine species,”sigun ni Alicer.

Giawhag usab niya ang publiko nga tabangan ang DENR sa pagmonitor sa nesting site aron maseguro ang proteksiyon sa mga itlog. Ang panahon sa paglumlom sa mga itlog sa pawikan molungtad og 75 ka adlaw sa dili pa kini mapusa.

Ang Leatherback turtles, nga giklasipikar nga critically endangered sa IUCN Red List of Threatened Species, mailhan pinaagi sa ilang itom, rubbery nga panit, pinkish-white underside, ug talagsaon nga shell structure. Dili sama sa ubang mga pawikan sa dagat, mga Leatherback adunay kabhang nga gilangkuban sa nagkadugtong nga mga bukog sa panit nga nagpalahi kanila gikan sa ubang mga espisye sa pawikan. (Edgar E. Fuerzas)