Pipila ka lugar sa Davao City mawad-an og suga

GILAUMAN ang taas-taas nga power interruption karong adlawa, Huwebes, Agosto 28, ug Biyernes, Agosto 29, sa pipila ka barangay sa Davao City, base sa anunsyo sa Davao Light and Power Company (DLPC).
Sumala sa DLPC, magpatuman sila og power interruption Huwebes, gikan ala 1 sa kaadlawon hangtud alas 9 sa buntag, sa West Insular Village, Pampanga ug mga kasikbit nga lugar.
Ang katuyoan sa maong kalihokan mao ang preventive maintenance sa ilang mga linya sa kuryente.
Sa laing bahin, sa parehas nga adlaw, aduna sa'y brownout nga ipatuman gikan alas 2:00 hangtud alas 4:00 sa kaadlawon sa mga lugar sa Buhangin, Indangan, Acacia paingon sa Panacan Diversion, apil ang Panacan, Lanang, R. Castillo ug Agdao.
Ang hinungdan mao ang pagbalhin sa mga poste nga naapektuhan sa ongoing nga Maa Flyover project.
Sa Biyernes, Agosto 29, alas 8:00 sa buntag hangtud alas 2:00 sa hapon, maapektohan sab ang pipila ka lugar sa Barangay Talomo Proper tungod sa upgrading sa mga electrical lines sa maong lugar.
Nagpangayo og pasaylo ang DLPC sa mga apektadong konsumante ug nangayo sa ilang pagsabot samtang ginahimo ang mga kinahanglanong trabaho aron mapauswag ang serbisyo sa kuryente.
Gidasig usab sa DLPC ang publiko nga magmatngon ug maglikay sa mga lugar nga may maintenance activity, ug sundon ang mga safety reminders sa DLPC. (Jeepy P. Compio)