POI nga mipatay sa mag-uyab kaila sa biktima - pulis

PADAYON ang imbestigasyon sa kapulisan sa Davao City Police Office (DCPO) ngadto sa duha ka persons of interests (POIs) gikan sa Maguindanao ang gikonsiderar karon sa DCPO sa bag-ohay lang nga pagkamatay sa live-in partner kinsa bulag nga nadiskubre nga wala nay kinabuhi sa ilang giabangang condominium sa Daang Maharlika, Bajada, Davao City niadtong Domingo, Abril 21, 2024.

Hinuon, wala pa mailhi sa security agency ang profile ug impormasyon sa giingong mga suspek sanglit nagpadayon pa ang lawom nga imbestigasyon.

Giila ang mga biktima nga sila Jeff Predas, residente sa Davao City ug Jennifer Chavez taga Bacoor, Cavite, parehong 30 ngadto sa 40-anyos ug motambong unta sa “We The Kings” Asia Tour concert sa SMX Convention Center, SM Lanang sa samang petsa.

Gibutyag ni DCPO Director Richard Bad-ang sa NewsForth Davao, Lunes, Abril 22, 2024, nga ang nahisgutang magtiayon nga walo na ka tuig ang relasyon gitabangan sa usa sa posibleng mga sad-an ug nagpa-book sa ilang unit sa room 319.

Bisan pa sa kuwestiyonableng timeline, midugang ang opisyal nga gawas sa paghikog, gipangita pa nila ang duha ka posibleng motibo sa nasangpit nga insidente nga “crime of passion” ug “personal issue.”

Kini usab ang gikompirmar ni DCPO spokesperson Captain Hazel Tuazon sa 93.9 iFM News Martes, Abril 23, diin sumala sa iyang pamahayag, ang mga nalambigit nga POI mga higala o kaila ni Chavez.

Sa pagkakaron, ang usa sa mga POI nga gikan sa Sultan Kudarat anaa sa kustodiya sa mga awtoridad sa Davao samtang ang fingerprints ug footprints alang sa cross matching giproseso sa Scene of the Crime Operatives (SOCO).

Sa pagsulat sa balita, ang pamilya sa mga biktima nihangyo na sa autopsy examination aron masuta ang hinungdan sa kamatayon sa ilang kabanay.

"They (PNP) are doing their best naman at nakikipag-cooperate kami. Kung ano iyong maitutulong po nila sa tamang paraan kami naman ay makikipag-cooperate. We seek for justice at basta kung na-process na ang lahat everything will follow na po,” ingon ni Jayson Chavez, igsuong lalaki ni Jennifer sa usa ka interbyu.

Sa spot report nga gihatag sa Bajada Police Station (PS18), napalgan si Predas alas 5:50 a.m. sa ground floor nga nakaangkon og siyam ka samad dinunggaban sa nagkadaiyang parte sa lawas, samtang si Chavez napalgan sa kapulisan pasado alas 10 sa gabii nga adunay daghan sab nga dinunggaban sa lawas sa samang adlaw sulod sa room 319. (JPC/DEF)