'Power tripping' resbak ni Gov. Jubahib sa mipasuspenso kaniya

PINTOK ang pahayag ni Davao del Norte Governor Edwin "Kuya Gov" Jubahib nga giinitan ug nagpower tripping lamang ang mga opisyales nga anaa sa taas nga posisyon ug gipahamtangan siya og 60-diyas nga suspension order.

Nagubot ang Provincial Capitol sa Davao del Norte, Abril 11 sa buntag human miadto ang mga pulis ug ubang personahe aron personal nga isilbi ang suspension order alang sa gobernador.

Ang Office of the President miisyu og 60-day preventive suspension sa gobernador sunod sa mando nga gisilbi sa Department of the Interior and Local Government (DILG), Abril 11, 2024.

Ang mando nagsumikad sa OP-DC Case NO. 22-L-100, nga gipasaka ni 2nd District Board Member Orly Amit, subay sa alegasyon nga "grave abuse of authority and oppression."

Apan sayo pa lamang nagtapok na ang mga supporters sa gobernador gawas sa kapitolyo ug wala niini gipasulod ang otoridad.

Mga nagbitbit sa mando igo na lamang nga gipapilit sa poste sa gate sa kapitolyo ang mando kay wala nila kini personal nga masilbi sa hingtundan.

Sa iyang mensahe atubangan sa mga supporters, si Jubahib namahayag nga dili siya mokanaug sa pwesto ug gihangyo ang mga supporters nga ipadayon ang pag-rally hangtud nga i-lift ang suspension order.

Dugang niya nga tungod lamang sa isyu sa sakyanan nagsugod ang pagsuspenso kaniya.

"Gamay ra kaayo hinungdan di gyud angayan sa maong suspension order. Nagsugod ni adto girecall nako adtong November 2022 ang sakyanan ni Board Member Amit gipagamit nako sa Engineering, pero gikuha nako human ang usa ka bulan ug gibalik nako kang Amit ug hangtud karon gagamit gihapon siya niini."

Ni Jubahib huyang kaayo nga kini ang gihimong rason sa Office of the President nga pahamtangan siya og suspension sud sa 60 diyas.

"Gigamit lang nila ang power tripping tungod gipaluyuan sila sa dagkong pulitiko nga naa sa taas. Sa tinuod lang di sila makahulat sa eleksiyon, gusto na nila molingkod, gusto na nila i-implement ang ilang personal na interest kung naa sila sa pwesto," dugang sa gobernador.

Sukna sa gobernador nga wa moagi sa saktong proseso ang pagsuspenso kaniya kay wala gihatagan og higayona ng DILG nga imbestigahan ang kaso.

"Dili ko monaug sa akong pwesto, atong ipaglaban mobarog kita sa tinuod na kamatuoran. Di nato tugotan nga ang dautan magmadaugon batok sa maayo. Tuloy atong laban, i-continue ta ni, hangtud sa di nila ibaba o i-lift nila ilang order."

Human masuspenso, gibutang sa DILG isip acting Governor sa Davao del Norte si Vice Governor de Carlo “Oyo” Uy. (Rhona Goc-ong-Villariasa)