Programa sa PWDs palambuon

ARON nga madungog ug mahatagan dayon og pagtagad ang mga nag-unang panginahanglan sa mga persons with disability (PWD) sa Davao City, ang City Social Welfare and Development Office (CSWDO) mipahigayon og citywide general assembly sa Apo View Hotel.

Si Vilma Dadie, focal person sa Person with Disability Welfare Program, miingon nga ang general assembly nagpakita sa mga nahimo sa Federation Officers for Persons with Disability.

Si Dadie miingon nga ang panagtapok usa usab ka higayon aron mapalambo ang pagpadayon nga pag-align sa umaabot nga mga paningkamot sa lokal nga kagamhanan aron nga mapaabot sa mga PWDs ang serbisyo nga gikan sa gobyerno.

“Kato’ng ilahang mga plans and accomplishments, mao ni karon ang higayon nga ilang ipakita, kumbaga showcase of accomplishment. Which is nakita pud nako nga daghan diay ta’ng mga serbisyo nga aside sa atong gi-budgetan, aduna pud sila gipanghatag,” ingon ni Dadie.

Ang opisyal miingon nga ang asembliya gitumong usab sa pagpalig-on sa mga paningkamot sa komunidad sa mga opisyal ug pagsiguro nga sila makaabot sa mga PWD, pinaagi sa paghatud sa mga programa.

Siya niingon nga ang mga kalampusan naglakip sa cattle-raising project sa Barangay Malabog ug ang paghatag og mga sinina ug medical kits sa mga PWDs.

Adunay total nga 125 ka opisyal gikan sa 15 ka administratibong distrito sa siyudad ang mitambong sa asembliya.

Si Norman Jay Trazo Nicdao, usa ka opisyal sa Federation, miingon nga ang kinatibuk-ang asembliya nakatabang usab sa pagdasig sa mga miyembro sa pag-apil sa ilang mga kalihokan.

“So far sa majority, daghan ang nangalipay tungod sa mga accomplished nga mga programa, kay sila isip PWD, naipakita nila sa gobyerno ug sa atoang komunidad nga aduna sila’y gamit dinhi sa komunidad,” ingon ni Nicdao.

Giawhag usab niya ang mga miyembro nga mahimong kabahin sa pagpatuman sa mga proyekto ug aktibidad nga gilatid sa gobyerno ug sa mga lider sa pederasyon. (Jeepy P. Compio)