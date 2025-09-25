Protesta sa estudyante mas mikusog

GIPAMATUD-AN sa Commission on Higher Education (Ched) nga mga tinun-an dili mapahilom sa pagpanukot sa kaakohan, kay mga unibersidad sa tibuok Pilipinas magpakusog sa ilang protesta batok sa korapsiyon ning semanaha.
Sa pahayag niadtong Septyembre 23, gisulti sa Ched nga mga tinun-an naggamit sa ilang katungod nga mopasibaw batok sa korapsiyon di magpatarog.
“Students must never be silenced, threatened, or intimidated for standing up against corruption,” deklara sa komisyon ug nag-awhag sa higher education institutions nga protektahan ang ilang mga tinun-an ug palugwayan ang suporta sa mga tinun-an nga gipuntirya tungod kay nagprotesta.
Hinuon, gitin-aw sa Ched nga ang pagsalmot sa mga rali boluntaryo lang, ug nagklaro nga sukwahi sa sayop nga pag-angkon, nga ang ahensiya nagmando sa mga tinun-an nga mosalmot sa demonstrasyon.
Nagdasig kini sa mga batan-on nga pabiling magbinantayon batok sa sayop nga impormasyon samtang magpadayon sa pagpasibaw sa ilang katungod sa malinawon nga protesta.
Ang pagprotesta sa mga tinun-an kabahin sa halapad nga pagkayab sa kayugot batok korapsiyon nga nahigot ngadto sa flood control projects ug pagwaldas sa kuwarta sa katawhan.
Mga unibersidad sa Luzon, Visayas, ug Mindanao nisalmot sa paglihok, naghulagway sa korapsiyon isip pagluib sa pagsalig sa publiko ug hulga sa mga komunidad.
Nagpagawas og "Statement of Indignation" ang mga tulunghaan ilawom sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) -- apil ang University of Cebu, University of San Carlos, Ateneo de Cebu, University of the Visayas, University of the Philippines Cebu, Don Bosco Technical College, University of San Jose–Recoletos, ug ang University of Southern Philippines Foundation sa Cebu Coliseum.
Sa Baguio City, mga tinun-an gikan sa University of the Philippines Baguio naglusad og mass walkout, samtang ang Catholic schools sa tibuok nasud ilawom sa Catholic Educational Association of the Philippines (CEAP) nagpagawas na og pahayag nga nagkondena sa korapsiyon.
Sa Davao City, ang Ateneo de Davao University (AdDU) nahimong sentro sa protest movement sa dihang mga tinun-an, magtutudlo, ug staff naglusad og “Blue Movement Academic Walk Out for Accountability” niadtong Septyembre 23 atubangan sa Finster Building sa Roxas Avenue.
Gatusan ang nisalmot sa demonstrasyon, nagbitbit og mga plakard ug nanawagan og "transparency and accountability."
Ang unyon sa administrasyon sa AdDU ug mga magtutudlo bukas nga nagsuporta sa aksiyon, uban ang mga propersor nga nagpahimangno sa publiko nga ang pagpakahilom taliwala sa korapsiyon mas magpaabiba lang sa paghatag og despensasyon.
Nisalmot sab ang University of the Philippines Mindanao (UPMind) sa nagkadako nga kampanya.
Mga tinun-an, magtutudlo, ug staff nilusad og demonstrasyon, nanagkanta sa giusab nga UP fight song nga nagpatubag sa mga kurakot nga opisyal.
Ang ilang aksiyon, koordinasyon sa mga organisasyon sa mga tinuna-n ug gisuportaghan sa unibersidad, nagpahimug-at nga ang korapsiyon direktang nakaapekto sa edukasyon ug sa umaabot nga mga batan-ong Pilipino.
Ang paglihok sa Davao ug sa tibuok nasud nagtimaan og mas lawom nga papel sa mga unibersidad "shaping the public discourse" batok sa korapsiyon.
Gikan sa Ateneo de Davao hangtud sa UP Mindanao ug Cesafi nga mga tulunghaan sa Cebu, ang protesta nagpakita ang mga kabatan-onan ug ang academic sector dili lang sumasalmot apan mga lideres sa pagpakig-away alang sa maayong panggobyerno.
Ang deklarasyon sa Ched nagpalig-on sa pagkayab sa pakigbatok, magseguro sa mga tinun-an nga ang ilang mga katungod giprotektahan samtang nagdasig sa pagkama-igmaton batok sa mga sayop nga impormasyon.
“The voices of our students must not only be heard but also defended, for they are vital to building a just, transparent, and corruption-free Philippines,” pasalig sa komisyon. (David Ezra Francisquete)