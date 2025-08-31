Proyektong Ulas Flyover gikalampag

GIKALAMPANG sa non-profit organization nga Philippine Anti-Corruption Czar (PACC) ang mga hingtungdang ahensiya sa kagamhanan sa nadelatar nga Ulas Flyover and Viaduct Project sa siyudad sa Davao.
Agosto 28, 2025, ang PACC, pinangulohan sa Chairman nga si Doc. Louie F. Ceniza, PhD ug President VADM Andres Visaya Jr. (PCGRA), mipahigayon og on-site investigation sa Davao Catalunan Pequeño–Ulas Viaduct aron masuta ang sitwasiyon sa proyekto ug ingon man ang kahimtang sa komunidad ug molupyo sa dapit.
Ang maong proyekto, gipundohan og P3.3 bilyones ug nag-groundbreaking niadtong Pebrero 2021 apan hangtud sa kasamtangan, subay sa ilang inspeksiyon, gihulagway nga peligruso ug naghatag og kalisod sa publiko.
Sa pagsubay, ang PACC wala'y nakitang mga trabahante o kontraktor nga naglihok sa lugar ug bisan ang mga heavy equipments wala gaandar. Ang mga residente sab sa lugar, gikataho nga nahasol na pag-ayo sa konstruksiyon, gawas sa gihatag niini nga risgo tungod sa mga bangag nga sumala pa, wala'y mga tabon ug ali ilabina nga nalim-aw na sa tubig panahon sa pag-ulan.
Usa sab sa nakitang dakong epekto mao ang pagsirado sa daghang mga establisemento sa lugar. Namatikdan sab sa grupo nga wala'y project billboard sa site nga sumala pa, paglapas sa Commission on Audit (COA) Circular 2013-004 ug sa pamalaud sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga nagmando sa pagbalandra sa project cost, contractor, ug timeline.
Subay sa taho sa PACC, ang DPWH Region XI nagbutyag nga lakip sa mga babag sa katumanan sa proyekto mao ang isyu sa Right-of-Way (RROW) ug ang pagbalhin sa mga linya sa kuryente, telcos ug uban pa.
Gidugang sa PACC nga atol sa inspeksiyon, mibutyag ang usa ka DPWH engineer nga wala'y gialokar nga pundo ang national government sa maong proyekto sud sa milabay nga duha ka tuig bisan pa man anaa kini ilawom sa General Appropriations Act (GAA). Ang paghunong sa pundo, mao matud pa nag-unang rason sa pagkadelatar sa proyekto.
Gipasalig sa PACC nga ilang i-beripika ang kamatuoran sa wala pagpundo sa proyekto sa gobyerno ug ilang gihagit ang kagamhanan ug mga hingtungdang ahensiya nga lihukon sa labing daling panahon ang mga suliran sa kaluwasan ug ekonomikanhon sa dapit. Ilang gipanawagan ang mas paspas nga paglihok sa nagkdaiyang mga buhatan aron nga makasilbi na ang proyekto sa angay niining tumong nga mao ang paghatag og alibyo sa dagan sa trapiko sa dapit. (July Aubrey R. Ngo)