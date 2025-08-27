Prutas nimahal sa ulan

MISAKA ang presyo sa pipila ka matang sa prutas sa Bankerohan Public Market sa Davao City kini tungod sa kakulang sa suplay nga gikatakdang modugay hangtud sa Oktubre.
Sa kasamtangan, ang mangosteen mapalit sa tag P600 kada kilo samtang ang lanzones nisaka sa P200 per kilo.
Sumala sa mga tindera, ang kakulang sa ani ug pagpadayon nga ulan maoy hinungdan sa kakuwang sa suplay sa mga lokal nga prutas.
Kini ang hinungdan nga mas mahal karon ang presyo sa durian (P250 per kilo), rambutan (P100 per kilo), marang (P60 per kilo), ug dragon fruit (P120 per kilo).
Ang pomelo nga Class B nagkantidad og P450 kada 5-kilo box, samtang ang Class A niabot og P750 hangtud P800 sa samang sukod.
Kini nga presyo taas kung itandi sa miaging mga bulan, diin daghang suplay ug barato pa kini mapalit.
Si Adelaida Flores, usa ka 34-anyos nga fruit vendor, kinsa napulo na ka tuig sa Bankerohan, niingon nga naningkamot siya nga mapuno ang kulang sa lokal nga prutas pinaagi sa pagbaligya og imported nga mga prutas sama sa orange, grapes, lemon, ug apple.
"Mangita gyud mi og pamaagi, kay parehas karon nga nihit ang atong mga prutas. Kung pugson namo'g tinda, nihit ang mopalit, moatras pud, madaut lang among tinda," sulti ni Adelaida sa SuperBalita Davao.
Gilauman sa mga mag-uuma nga mosaka ang suplay sa lokal nga prutas sa umaabot nga bulan sa Oktubre.
Ang hinungdan sa pagkaulahi sa ani mao ang sige nga pag-ulan, nga nakaapekto sa pagpamulak sa tanum ug sa proseso sa pagpamunga.
Sumala sa mga eksperto sa prutas, kung magsige ang ulan sa panahon sa pagpamulak, mataktak ang pollen grains nga responsable sa semilya sa bunga.
Tungod niini, malangan ang proseso sa pagpamunga ug moubos ang ani sa prutas sa Davao nga sagad modagsa sa matag bulan sa Agosto. (Jeepy P. Compio)