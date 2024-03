Publiko gipinahan sa init nga panahon

TALIWALA sa daghang aktibidad alang sa Araw ng Dabaw, mga mosalmot sa kalihukan gitambagan nga mag-amping batok sa grabeng kainit dala sa panahon sa El Niño.

Subay sa abiso sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) bahin El Niño nga nagkanayong ang huwaw gilauman nga molungtad hangtud sa Mayo ning tuiga, gipahimangnoan ni City Disaster Risk Reduction Management Office (CDRRMO) Chief Alfredo Baloran ang Dabawenyos ug turista nga mag-amping batok sa kainit ug mogamit og proteksiyon sa adlaw kung mogawas.

“As we experienced during daytime, taas kaayo ang atong heat index so init gyud siya. Mao na atong ginahatag na mga advisory sa atong mga kaigsoonan especially karon kay naa tay activities for the Araw ng Dabaw,” awhag ni Baloran sa dihang nahinabi sa City Information Office niadtong Lunes.

Mga mosalmot ug mosaksi gitambagan nga limitahan ang pagbulad sa init aron nga malikayan ang sunburn, sakit sa panit, ug mapugngan nga mas seryuso nga risgo sa panglawas sama sa heatstroke ug skin cancer.

Dugang pa niya nga mga responders sa City Disaster Risk Reduction and Management Office-911 gipakatap sa mga nag-unang lugar sa mga aktibidad aron motubag sa emerhensiya dala sa grabeng kainit.

Gipasalig ni Baloran nga mga foot medics, ambulances, ug mga gibansay nga personahe sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Center (BDRRMC) nga motubag sa emerhensiyang medikal di mopalayo sa nagtapok nga mga tawo sa Araw ng Dabaw.

Gawas niini, gitambagan sab sa CDRRMO ang publiko nga mag-amping sab sa panahon kay mga pagpanaligsik masinati sab taliwala sa kainit. (City Information Office-Davao)