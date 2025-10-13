Pulis ug manager nanindag pusil dakpan sa entrapment

TINGKAGOL karon sa kapulisan sa Police Regional Office Davao (PRO 11) ang usa ka aktibong pulis ug usa ka security agency manager sa entrapment operation tungod sa alegasyon nga pagpamaligya og mga armas nga wala’y klarong papeles.
Nasikop sa maong operasyon alas 4:50 sa kaadlawon, Oktubre 13, 2025, sa Roxas Avenue, atbang sa Ateneo de Davao University, Barangay 32-D, ang mga suspetsado nga sila Loy, usa ka manager sa Vanguard Security Agency nga taga Prudential Village, Daliao, Toril, ug si alyas Amad, usa ka PNP personnel nga naka-assign sa RMFB14 BAR ug lumolupyo sa Purok 13, Sirawan, Toril.
Sumala sa report, gisugo ni Police Brigadier General Joseph Arguelles, director sa PRO 11, ang maong operasyon isip kabahin sa kampanya batok sa tanang porma sa kriminalidad, ilabi na sa pagsupak sa Republic Act 10591, o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Gipangulohan ang operasyon sa Chief sa Regional Intelligence Division 11, Police Colonel Melvin Montante, ug gi-implementar sa intel unit sa RID11 ubos ni Police Major Joel Caesar Cabe ug Police Major Darryl John Melicor, kauban ang mga sakop sa Police Station 1 Sta. Ana, RSOG/RPDEU11, CIU-DCPO, Swat, ug uban pang intel personnel.
Hinuon, gipakita nga giilog gikan sa mga suspetsado ang nagkalain-laing armas ug ebidensya nga giilang gigamit sa ilang ilegal nga kalihokan.
Lakip sa mga nakuha mao ang duha ka high-powered rifles nga Cal. 5.56 M4 Colt Defense ug caliber 5.56 M4 Bushmaster, duha ka pistola nga caliber .45 Colt ug Limcat, ug usa ka 9mm Pietro Beretta nga giingong propiedad mismo sa PNP.
Na-rekober usab ang daghang magasin ug bala, usa ka Toyota Vios (dark brown) nga adunay plate number AHA 4983, ug ang gigamit sa buy-bust operation nga genuine P1,000 nga kwarta ug mga boodle money.
Dugang pa, nakuha usab ang usa ka Under Armour belt bag, Oppo touchscreen cellphone, Kevlar helmet, pistol belt, ug bandolier nga posible pang ebidensya sa ilegal nga kalihokan.
Ang palitong armas sa buy-bust mao ang caliber 5.56 M4 Colt ug caliber .45 Colt, nga gi-deliver mismo sa entrapment site, kini ang giila sa poseur buyer sa operasyon, nga maoy mipalit sa armas gamit ang marked ug boodle money.
Sa karon, ang duha ka suspetsado, ang mga armas ug ebidensya anaa na sa kustodiya sa kapulisan samtang nagpadayon ang imbestigasyon ug preparasyon sa kaso nga ipasaka batok kanila didto sa korte. (Jeepy P. Compio)