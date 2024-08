Quiboloy gipanawagan motahan na

LUYO sa tulo ka adlaw na nga tensiyon kagahapon, Agosto 26, 2024, tali kapulisan sa Police Regional Office-Davao Region (PRO 11) ug sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC), nanawagan ang Department of Interior and Local Government (DILG) nga motahan na si KOJC Pastor Apollo C. Quiboloy.

Sumala ni DILG Secretary Benjamin Benhur C. Abalos Jr., nga mas maayong motahan na lang si Quiboloy aron mahuman na ang tanan.

“Ako’y nananawagan kay Pastor Quiboloy, surrender, para matapos na ito,” ingon ni Sec. Abalos sa ambush interview sa mga tigbalita atol sa opening ceremony sa Kalivungan Festival 2024 kagahapon sa Provincial Capital Grounds, Amas, Kidapawan City.

Dungan sa paghatag og pahayag ni Abalos, nagpahigayon sab og hamubo nga press conference ang KOJC pinaagi sa legal counsel niini nga si Atty. Israelito Torreon.

Si Atty. Torreon nanawagan kang President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., nga i-fullout na ang mga pulis gumikan wala gayud si Pastor Quiboloy sa KOJC compound.

Sumala ni Torreon nga maghatag lamang kini og dakong kadaut ug kapurwesyo sa publiko sanglit magpadayon ang tensiyon gumikan dili gayud mosugot ang mga miyembro sa KOJC nga mahitabo ang giingong plano sa pulis nga gipangunahan ni PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III.

Giingon ni Torreon ang alegasyong mohimo og pagpabuto ang mga pulis sa porsiyon sa KOJC compound partikular sa Jose Maria College (JMC) building aron madumdoman ang giingong bunker diin mao suma pa’y gitagoan ni Quiboloy.

Apan hugot kini nga gihimakak sa kapulisan sa PRO-11 ug dili suma kini maoy intensiyon nila, inay ilang ipadayon ang pagpamutang og aparato aron maoy maka-detect sa giingong heartbeat ug sa bunker.

Sumala ni PRO-Davao spokesperson Major Catherine Dela Rey nga ang giingon ni Torreon dili tinuod ug wala na-verified.

“Hindi po [ito] totoo,” ingon ni Major Dela Rey sa mga tigbalita.

Sukad sa pagsulat ning balita kagahapon sa hapon, nagpadayon gihapon ang tensiyon sa Carlos P. Garcia Highway diin ang mga miyembro sa KOJC nagkadaghan nga misalmot sa prayer rally.

Nagbagulbol ang publiko gumikan daghan ang napurwesyo tungod gisirhan ang tibuok kalsada sa Carlos P. Garcia Highway.

Luyo niini, walay lockdown nga nahitabo sa Davao City subay sa daghang mga nanggawas nga posts sa Facebook. (JPC)