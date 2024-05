Quiboloy padayon gihap-an

HUMAN sa pagpahimutang sa Davao Police Regional Office (PRO-Davao) sa bag-ong direktor, ang kapulisan padayon sa ilang pagsubay sa nahimutangan ni Pastor Apollo Quiboloy nga gilusad na sa niaging pipila ka bulan una ang pormal nga pagretiro sa kanhi direktor.

Giasumer sa PRO-Davao si Police Brigadier General Aligre Lamsen Martinez isip ilang ika-32 nga acting regional director, Biyernes, Abril 26, 2024, sa Camp Sgt. Quintin Merecido, Buhangin, Davao City.

Iyang gihulipan si Brigadier General Alden Delvo human sa iyang opisyal nga pagretiro niadtong Abril 25.

“Sa leadership ngayon, ang [plano] is i-sustain pa rin ang mga performances ng past leader at patuloy pa rin na hahanapin si Quiboloy. Hindi ibig sabihin na may bagong [regional director] na, wala tayong gagawin,” matud ni PRO-Davao spokesperson Police Major Catherine Dela Rey kagahapon, Miyerkules, atol sa AFP-PNP press conference, Mayo 1.

Giklaro sa opisyal nga ilang gisunod ang direktiba gikan sa Philippine National Police (PNP) central office sa pagpangita sa mga pinangita sa balaod sa ilang hurisdiksiyon nga naglakip sa lider sa Kingdom of Jesus Christ (KJC).

Kasamtangan, 1,160 ka warrants of arrests ang naserbi na ngadto sa 295 nga giilang “wanted individuals” ug 695 ang naaresto base sa ilang 2024 accomplishment report.

“May mga tactical activities na gagawin dito sa Region 11 (Davao Region). I-apply ito sa paghahanap ng mga wanted persons or those who are conducting criminal activities."

Gibutyag sab ni Dela Rey nga ang tracker team padayon nga nagsusi sa tanang mga establisemento nga gipanag-iya ni Quiboloy nga nia sa Davao apan wala pa gihapon makaplagi.

Kini naglakip sa Prayer Mountain sa Tamayong, Calinan District, usa ka beach resort sa Samal Island, ug sa Jose Maria College, kaugalingong eskuwelahan ni Quiboloy duol sa Davao International Airport.

“Paulit-ulit po namin ito sila binibisita, itong mga properties niya pero wala pa din sya doon.”

Kasamtangan, ang Senate's Office of the Sergeant-at-Arms (OSSA) kinsa personal nga nagtunol sa implementasyon sa arrest order batok sa nahisgutan nibalik na sa Manila, human sa ilang pagbisita sa Davao niadtong Abril.

Nag-atubang si Quiboloy og duha ka way piyansa nga mga kaso sa giingong "human trafficking" ug "sexual abuse" sa pipila ka miyembro sa iyang relihiyon.