Quiboloy, uban pa nagpabiling iglas

PAKYAS gihapon nga madakpan sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Ofice (NBI-Semro) ang pinangita sa balaod nga si Pastor Apollo C. Quiboloy ug ang uban pa niining kaubang akusado human ang gihimong pagsusi sa sulod nga bahin sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) sa Davao City niadtong Biyernes sa hapon, Agosto 9, 2024.

Gisulti ni NBI-Southeastern Mindanao Regional Office (NBI-Semro) director lawyer Arcelito Albao ngadto sa mga tigbalita nga ilang giserbi ang warrant pinaagi sa “peaceful and orderly manner” sulod sa KOJC apan ubos lang sa 50 porsiyento sa palibot sa 50,000-metriko kuwadrado sa King Dome ang nabisitahan sa investigative team.

“Actually ‘di pa siya tapos, wala pa nga siya 50 percent, masyadong mainit sa loob… But right now, hindi pa namin siya [Quiboloy] nakita,” sulti sa opisyal ngadto sa mga tigbalita sa paghinabi kaniya nga gi-live streamed pinaagi sa Facebook page sa KOJC-owned Sonshine Media Network Inc. (SMNI) News.

Gibutyag sab niini nga wala nila wala nila maaresto si Quiboloy ug uban pa niining kaubang akusado nga mao sila Jackielyn Roy, Cresente Canada, Ingrid Canada, ug Sylvia Cemañes.

“So far we did not see any accused including Pastor Quiboloy,” tataw ni Albao sa pinakalit nga paghinabi samtang nagklaro nga ilang naserbi ang warrant sa malinawon ug hapsay nga paagi.

Human sa pagserbi sa search warrant, daling gisibya sa SMNI ang duha ka oras nga special live coverage pinaagi sa ilang Facebook page SMNI News bandang alas 4:00 sa hapon sa maong adlaw, apan gihunong wala madugay human nga nakita nga mga sakop sa NBI namiya na sa lugar.

Kahinumdoman nga gitin-aw ni Police Regional Office (PRO-Davao) director BGen Nicolas Torre niadtong Martes sa usa ka press conference sayo sa niaging semanaha nga si Quiboloy nagtago lang sulod sa compound.

Apan mga awtoridad naglisud og pangita aron nga dakpon si Quiboloy ug bisan ang iyang mga gisaligan nga "associates" sulod sa compound, isip iyang sumusunod “nagtago” kaniya pinaagi sa pagpugong sa mga awtoridad nga makasulod sa palibot sa KOJC.

Kasamtangan gisulti ni Albao nga bisan tuod og iyang gisabot ang mga sentimento sa kadaghanan sa KOJC followers ug ang mga opinyon sa paglusad sa daghang search warrants, iyang giklaro nga gisunod nila ang legal nga proseso kay dunay basehan sa pagsusi ug pagpangita kang Quiboloy ug sa iyang mga kaubanang akusado sulod sa lugar.

Kini dunay kalambigitan sa mga kasong "human trafficking" nga gipasaka ngadto sa Pasig Trial Court ug Davao Regional Trial Court niadtong Abril karong tuiga. (David Ezra Francisquete)