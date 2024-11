Region 11 giabisohan bahin baha, landslide

NIPAGAWAS og abiso ang Mines and Geosciences Bureau-Davao Region (MGB-Davao) bahin sa risgo sa pagpangdahili sa yuta sa pagsugod sa hanging amihan sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, ug Davao Occidental.

Sa ilang Regional Geohazard Threat Advisory No. 1, gipagawas Nobyembre 21, 2024, gikanayon sa MGB-Davao nga ang sagunson nga pagsulbong sa "northeasterly" nga hangin sa mosunod nga duha ka semana, ubanan sa pagtaas sa "atmospheric pressure" ug ang pagbugnaw sa "air temperature" sa ibabaw sa Luzon, nagtimaan sa pagsugod sa panahon sa amihan.

Ang abiso dugang nag-esplikar nga sumala sa pagbana-bana sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), ang hangin sa sidlakan makaapekto sa Davao Region, nga moresulta sa katag nga panganod ngadto sa mapanganuron nga kalangitan uban ang katag-katag nga pag-ulan.

“Under these conditions, flooding and rain-induced landslides are possible, especially in areas that are highly to very highly susceptible to these hazards as identified in the hazard maps and in localities with significant antecedent rainfall,” pagtin-aw sa abiso sa MGB-Davao.

Girekomendar sa buhatan nga mga nahisgutang lugar taas o mas taas ang kahigayonan sa pagbaha ug pagdahili sa yuta ug kinahanglan nga imonitor una, atol, ug human sa kusog ug way puas nga pag-ulan. Bisan tuod kon duna nay "long-term relocation plans" ang girekomendar alang niadtong mga lugar nga apektado, apan ang abiso nagpahimug-at nga ang pre-emptive evacuation maoy tagaan og dakong pagtagad, ilabi atol sa kusog nga pagbundak sa ulan.

Dugang pa niini, giawhag sa MGB-Davao ang mga molupyo sa mga landslide-and flood-prone areas, sama sa tiilan sa mga bukid o bakilid nga kanhi nang dunay gitaho nga liki sa yuta, duol aktibong landslides nga lugar, o mga lugar kon diin ang mga bakilid giusab na ug kantilado na tungod sa pagdebelop sa kalsada nga mohimo og pagpanagana.

Mga dapit nga duol sa baba sa mga kasapaan, kanal, ug kimba, ilabi na kadtong gikan sa "landslide-prone" nga kabukiran, mahimong taas sab ang risgo.

Gipahimug-atan sa buhatan ang "emergency preparedness and response protocols," ilabi na sa mga lugar nga apektado sa kalit nga mga pagbaha.

Giabisohan sab ang local government units nga segurohon nga ang mga evacuation centers luwas sa landslide ug kalit nga pagbaha. (Rojean Grace G. Patumbon)