Ritwal sa Tribong Ata, kanhi rebelde gihimo

ANG mga miyembro sa Ata tribe ug kanhi mga sakop sa New People’s Army (NPA) nagtimaan sa pagtapos sa "cycle of violence" sa Paquibato, Davao City ug mipaabot sa ilang pasalig sa pagpadangat sa malungtarong kalinaw sulod sa ilang mga komunidad sa usa ka conciliation ceremony sa Barangay Malabog niadtong Martes, Abril 30, 2024.

Ang seremonyas adunay tema nga “Reconciliation of good will between the Ata Indigenous Cultural Communities and the Former Rebels towards a peaceful and prosperous society” nga nagtumong sa malinawon ug mauswagong katilingban.

Ang kaugdahan gipangunahan ni Indigenous People Structure (IPS) Executive Council Member Tumanuron Datu Boyson Anib, Malabog Barangay Captain Jessielito Areja, Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation ug Unity Eastern Mindanao Director Atty. Elisa Evangelista-Lapiña, Peace 911, mga opisyal gikan sa Philippine National Police, Armed Forces, kanhi mga rebelde, ug uban pang opisyal sa publiko.

Aron mapalambo ang malungtaron nga kalinaw sa kanhing panagbangi nga lugar sa Paquibato, ang programa sa pakig-uli nagtugot sa mga kanhi rebelde nga makighusay ug magtukod og maayong kabubut-on sa mga lumad nga komunidad.

Atol sa programa niadtong Miyerkules, usa ka ritwal ang gipahigayon nga nagsimbolo sa mga reparasyon nga gitanyag ngadto sa mga lumad ug ang pagkahanaw sa bisan unsang dautang tinguha tali kanila ug sa kanhing mga rebelde. (Jeepy P. Compio/CIO)