Sakop sa dispersal police nagyosi, nabidyu

WALA pa mipagula og pamahayag ang kapulisan sa Police Regional Office (PRO) Davao Region labot sa usa ka pulis nga nasakpang nanigarilyo samtang anaa sa PNP dispersal formation sulod sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) compound sa Davao City, Sabado sa buntag, Agosto 24, 2024.

Kini human nga usa ka deboto sa KOJC ang nakakuha og video pinaagi sa cellphone ug iyang gibadlong ang usa ka pulis sa pagpanigarilyo niini samtang naa sa ilang gihimong dispersal formation.

Suma sa uploader sa video nga dili makiangayon ug usa sa mga gidili ang pagpanigarilyo sulod sa KOJC nga girespeto sa mga miyembro sa nahisgutang relihiyon.

Nag-trending dayon sa social media ang maong post diin gikuninitan sa mga shares ug comments nga mihatag og simpatiya sa mga deboto sa KOJC.

Gisulayan og kuha sa SuperBalita Davao ang pamahayag sa PRO-11 pinaagi sa spokesperson Police Major Catherine Dela Rey, apan pakyas gumikan giingong naghulat pa sila sa kinatibuk-ang pamahayag gikan sa ilang labaw.

Alas 5 sa buntag, Sabado, gisulod sa 2,000 ka mga pulis nga gipangunahan ni PRO-11 director Brigadier General Nicolas Torre III ang compound sa KOJC aron isilbi ang warrant of arrest batok sa lider sa KOJC nga si Pastor Apollo C. Quiboloy ug sa laing mga kaubanan niini sa simbahan.

Gikondena sab sa mga deboto human nga migamit og "teargas" ang mga pulis sa usa ka porsiyon sulod sa KOJC compound, luyo sa hitabo nga sila gipasulod na sa compound.

Pagkahapon niadtong Sabado, miabot sa Senador Ronald "Bato" Dela Rosa sa compound sa KOJC diin iyang gisupak ang giingong gidid-an sa mga pulis ang mga miyembro sa KOJC nga dili puwede mogawas, dili sab puwede mosulod sa compound.

“Property nila to eh, hindi man ito pagmamay-ari ng gobyerno, na puwede mo silang bawalan na pumasok at lumabas… nasa Constitution natin yan, yung freedom to abode, freedom to movement, kailangan maka-move, talaga,” ingon ni Sen. Dela Rosa sa mga tigbalita.

Dugang sa opisyal nga mohimo siya og usa ka Senate hearing labot sa hitabo aron molutaw ang tinuod nga nahitabo ug masuta kung duna ba gayu'y mga kalapasan ang kapulisan sa PRO-11 sa pagsilbi sa warrant of arrest.

Sa bahin sab ni Senator Imee Marcos sa opisyal nga pamahayag niini kagahapon, Agosto 25, 2024, nga iyang gikondena ang nahitabo.

“I condemn, in the strongest terms, the excessive show of force by the PNP in its raid on the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. The deployment of 2,000 police personnel to raid the premises of an established religion is both unwarranted and unjustified,” sumala ni Sen. Imee.

Gibutyag sab ni Sen. Marcos nga ang kasamok, kahadlok, ug bisan ang nataho nga kamatayon sa usa ka debote, dili gayud madawat sa senador, ug giawhag niya ang PNP nga mas magmabinantayon sa ilang mga lihok, ipatigbabaw ang garantiya nga kagawasan ug unahon ang kaluwasan sa mga sibilyan.

“Ito na ang pangalawang pagkakataong nagpamalas ng 'di katanggap-tanggap na pwersa ang PNP; kailangan itong mahinto at hindi na maulit pa. Isang malaking dungis ito sa Pulisyang Pilipino,” panapos ni Sen. Marcos. (Jeepy P. Compio)