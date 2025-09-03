SALN ni Romualdez ipasusi ni Baste

GIHAGIT ni Acting Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte ang Committee on Appropriations nga susihon ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) ni House Speaker Martin Romualdez, nga gialegar nga nisulbong gikan sa P200 milyones niadtong 2022 ngadto sa P3 bilyones sa 2025.
“It’s right in front of you, look at that. Asa ka kakita’g politiko nga in just three years, nisaka og kapin P2 billion ang SALN? Tan-awa ninyo tanan SALN aning mga politiko diri sa nasud, then you’ll have your answers. That’s it,” matud niya atol sa paghinabi sa mga tigbalita niadtong Martes sa hapon, Septyembre 2, 2025.
Gilakip sa mayor si Ako Bicol Partylit Representatives Zaldy Co ug uban pang mga kongresista aron ang ilang mga SALN imbestigaran.
Sa dihang gipangutana kon imbestigahan ang House of Representatives (HOR) sa flood projects sa siyudad, giingon ni Duterte nga walay flood projects sa Davao City nga "substandard" ug nagkanayon kung nganong ang imbestigasyon ni President Ferdinand Marcos alang sa anomalusong mga flood projects atol sa iyang termino nibaking ngadto sa kanhi mga administrasyon.
Samtang gikanayon ni Manila Representative Benny Abante, tsirman sa House Committee on Human Rights, nga ang house tri-comm investigation magkober sa Davao City apil na ang ubang mga lugar sa Mindanao.
Si Bicol Saro Party-list Representative Terry Ridon, tsirman sa panel sa public accounts, nga kabahin sa House infracomm, kanhi nagkanayon nga ilang tan-awon ang mga alokasyon alang sa Davao City sa flood control projects atol sa administrasyon ni Duterte apil na kadtong congressional district ni First District Representative Paolo "Pulong" Duterte.
Sayo niini, nitambong si Duterte sa ikasiyam nga anibersaryo sa Roxas Night Market bombing. Mga pag-ampo, bulak, ug pagsindi og mga kandila gihalad ngadto sa paghandom sa 16 ka Dabawenyos nga namatay sa pagpamomba.
Kahinumdoman, nahitabo ang insidente niadtong Septyembre 2, 2016, niresulta sa pagkamatay sa 16 ug pagkaangol sa lain pang 69.
Ang pito ka mga indibiduwal nga responsable sa pagpamomba nahukman nga sad-an sa mga kasong multiple murders ug attempted murders niadtong on Septyembre 28, 2020, ug gisentensiyahan. (Rojean Grace G. Patumbon)