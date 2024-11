Sapa nagkolor og dugo

TACURONG CITY -- Naglibog karon ang mga molupyo sa Columbio, Sultan Kudarat kon nganong nahimong pula ang bulok sa tubig nga nagdagayday sa Dadol River, Huwebes, Nobyembre 21, 2024.

Sumala sa usa ka molupyo nga si Noy Ilyong nga iya unta nga painumon og tubig ang iyang kabaw sa sapa niadtong higayona apan gikakurat na lang sa mag-uuma gumikan mora'g dugo ang tubig sa sapa o kolor pula.

Ang tubig sapa nagagikan sa Barangay Datal Blao nga moagi sa Barangay New Bantangan, Telafas ug Barangay Libertad sa Columbio sa dili pa molahos sa sa Datu Paglas, Maguindanao del Sur.

Naghangyo karon ang mga namuyo duol sa sapa nga unta ma-imbestigahan kini sa kabalaka nga peligro ang tubig sa ilang panglawas.

Ang suba usa usab sa mga tinubdan sa tubig sa mga mag-uuma sa ilang mga binuhing hayop kay dinhi nila painumon ug gigamit sab nila kini sa pagpanglaba apan nakurat sila nganong nausab ang kolor niini.

Gipaabot na sa LGU-Columbio sa mga ahensiya sa gobyerno sama sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), Department of Health (DOH), ug uban pa bahin sa nahitabo sa Dadol River.

Sa social media, daghang mga hulagway ang gi-upload o post sa netizen nga si Lopez Kian aron ipakita ang dili normal nga kolor sa tubig sa maong sapa.

"Update, ito naman ang kulay ka tubig, November 22, 2024, Telafas Bridge ko naman ini na picturan, kamu na bahala guys," caption ni Lopez Kian nga may kaubang video.

Sulti niya nga wala gi-edit ang mga hulagway sa tinuod nga hitsura sa sapa ug buot lamang nga ipakita sa mga hingtungdang ahensiya nga angay moaksiyon gilayon sa maong sitwasiyon.

Mga netizens nga nagtan-aw sa mga hulagway, natahap may nahitabong pagmina o soil erosion sa dapit. Hinuon, sa pagsuwat ning balita, wala pay giluwatang pahayag ang mga awtoridad bahin niini. (Edgar E. Fuerzas/Uban sa taho ni July Aubrey R. Ngo)