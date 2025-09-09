Sapa sa barangay taw-an?

MALITA, Davao Occidental -- Nabandilyo nga giingong taw-an nga sapa sa Barangay Lacaron tungod sa mga makaplagan nga patay'ng lawas sa tawo duol lang sa tulay sa maong dapit.
Ang pinakaulahing patay nga lawas nga nakaplagan sa sapa mao ang usa ka lalaki alas 9 sa buntag, Septyembre 8, 2025.
Giingon sa pipila ka mga residente duol sa maong sapa nga dili lang kini ang unang higayon nga dunay napalgang patay’ng lawas sa tawo sa lugar, tungod kay una ning nahisgutan nga biktima, duna sa'y lain pang patay nga lawas ang nabangalan nga giingong nalumos kay hubog.
Una niini, nakurat sa insidente ang mga residente sa lugar human nga ilang nakita ang usa ka patay nga lawas ug dayon silang nidangop sa mga awtoridad.
Si Jules Marques, responder sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO)-Malita nga nahinabi sa mga tigbalita, niingon nga ang biktima giila sa pangalan nga alyas Pugoy, hingkod ang pangedaron, ug residente sa mao gihapong barangay.
Sumala sa imbestigasyon, si Arnel Luciano, usa sa mga residente, nakadiskobre sa patay’ng lawas samtang siya namingwit og isda sa sapa.
Giklaro pa niini nga nagbuy-od na ang biktima sa daplin sa tubig ug walay kinabuhi.
Sa pamahayag sa pamilya, gabii pa lang nag-inom na ang biktima uban sa pipila ka higala niini ug gihatud pa kini pag-uli sa iyang duha ka anak.
Apan pag-abot sa alas 11 sa gabii, wala na kini sa balay ug posibleng nilakaw padulong sa sapa diin giingon nga tungod sa kusog nga ulan ug baha, posible nga naanod kini.
Giingon sa pipila ka mga residente nga taw-an ang maong sapa, busa kung moagi sila labi na dis-oras sa kagabhion, mangayo sila’g "panabi" kon motahod sila, apan kini pulos hungihong lamang.
Karon, anaa na sa usa ka punerarya sa lungsod sa Malita ang patay’ng lawas sa biktima samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang hingpit nga hinungdan sa iyang kamatayon. (Jeepy P. Compio)