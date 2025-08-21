Sara Duterte nihimakak nga 'pakyas' siya

GISALIKWAY ni Vice President Sara Duterte ang pag-angkon sa Malacañang nga “complete failure” siya isip education secretary, pinaagi sa pag-ingon nga gibutyag lang niya ang tinuod bahin sa kinaraan nga kahimtang sa edukasyon sa Pilipinas.
Matud ni Duterte nga sa dihang niluwat siya niadtong Hunyo 19, 2024, nihangyo si President Ferdinand Marcos Jr. nga siya magpabilin, nihanyag kaniya og laing posisyon, ug bisan nangayo kaniya og tabang alang sa 2025 eleksiyon nga nagpakita, alang kaniya, nga wala niya gibati nga siya usa ka "kapakyasan."
“So hindi yun actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yun ng taong tumitingin na kailangan niyo yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nanggagaling yung sinasabi nilang failure ako sa Department of Education secretary," butyag niya niadtong Agosto 20, 2025, sa The Hague, Netherlands.
Gisaysay niya nga atol sa ilang panagtagbo uban sa presidente, nangutana si Marcos kaniya nganong moluwat siya. Isip tubag, gikanayon ni Duterte nga ang maong butang di angay nga hisgutan, ilabi ang gialegar nga mga atake gitumong ngadto kaniya.
“So matagal ko na hawak-hawak kung resignation letter na yun. Matagal ano pabalik-balik sa Malacañang pero hindi ko talaga naibigay. Pero noong June 19, 2024, doon ko naisip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na Jung irrevocabile resignation ko,” dugang saysay niya.
Giangkon sab ni Duterte nga si Marcos nanimaho og wiski (alak) sa dihang nagtagbo sila alas 10:30 sa buntag, nga matud pa niya dugang nakompirma ang iyang desisyon nga moluwat.
Iyang giinsister nga di siya maoy pakyas, inay, sumala kaniya, ang usa ka tawo nga nanimaho og alak sa buntag pa lang maoy tinuod nga pakyas.
Padayong giingon sa bise presidente nga ang edukasyon sa nasud nagpabilin nga “uwahi” itandi ngadto sa mga developed nations, bisan tuod kon iyang gitin-aw nga kini “observation” lang. Iyang gipahimug-atan nga ang pagdawat sa reyalidad sa mga problema sa nasud kinahanglan aron nga makapangita og mga solusyon.
Sayo niini, gisulti ni Presidential Communications Secretary Claire Castro nga si Duterte gihatagan og mga oportunidad ug si Marcos nisalig kaniya isip Education secretary. Apan, puno pa niya, nga ang nisunod kang Duterte, si DepEd Secretary Sonny Angara, nagtagad na sa “huge mess” nga gibiyaan ni Duterte.
“It only shows that her term as DepEd secretary is a complete failure,” tataw niya sa press briefing uban ang nasudnong mga tigbalita.
Kahinumdoman, niluwat sa katungdanan si Duterte isip DepEd secretary niadtong Hunyo 2024 tungod sa nagka-aslom nga relasyon uban ang mga Marcoses. Nagserbi siya isip education secretary gikan 2022 hangtud 2024. (Rojean Grace G. Patumbon)