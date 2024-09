'Scanner' gisalikway sa pulis; 'gate' pugsanon nga gibuksan

GIKANAYON sa Philippine National Police (PNP) nga wala kinahanglana nga mopailawom ang tanang ekipo sa "security scanner” may kabahin sa nagpadayon nga implementasyon sa warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Quiboloy ug iyang upat ka mga kaubang akusado.

Giklaro ni Police Regional Office-Davao (PRO-Davao) spokesperson Major Catherine Dela Rey ngadto sa SunStar Davao sa eksklusibo nga paghinabi, Lunes sa buntag, Septyembre 2, 2024, human daghang mga bidyu ug live footage nga gi-post sa daghang mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) sa Facebook nagpakita nga mga pulis nga gipahimutang sa compound nagdiskarga ug nagdala sa ekipo nga wala moagi sa "scanner".

Kini naglakip sa pipila ka metal detectors, ilabi na gyud sa ground-penetrating radar gigamit sa pagpangita sa “heartbeat” ni Quiboloy, wala mailang black box, ug ang lain pang high military equipment nga kasagaran gigamit sa geologic exploration ug treasure hunting.

Human sa insidente, gikuwestiyon ni KOJC legal counsel lawyer Israelito Torreon ang maong aktibidad, nagtawag niini nga “unfair” ug “unruly” tungod sumala kaniya, ang PNP ug ang KOJC nagkasabot na nga tanang sumbanan kinahanglan nga tumanon aron dunay malinawong pagserbi sa warrant of arrest ug malikayan ang tensiyon.

Kanunay gisubli ni Torreon nga ang insidente nakamugna og kalibog ug kabalaka sa tanang mga misyoneryo sa KOJC ug mahimong gamiton aron nga magtanum og bomba batok sa gipangita nilang lider sugod lang niadtong Abril ning tuiga.

Kagahapon, Lunes sa buntag, Septyembre 2, gisulti ni Dela Rey sa usa ka press conference nga walay butang nga gidala sa sulod gamiton sa pagtanum og ebidensiya batok kang Quiboloy sukwahi sa gihunahuna sa KOJC.

“May scanner o wala, wala kaming ipapasok na mga gamit to plant an evidence. If may ipapasok man kami na gamit, it would be in aid dun sa ginagawa namin na pag-search kay Quiboloy,” pagklaro ni Dela Rey.

Dugang pa niya nga di tanang "tactical operations and strategies" kinahanglan nga ipahibawo ngadto sa publiko, ilabi na sa mga miyembro sa KOJC, kay mahimong makaguba kini sa operasyon sa pulis. Iyang gipasalig nga ang pulis nga nalambigit sa operasyon kinahanglan nga mosunod sa "standard operating procedures" ug magrespeto sa katungod sa tawo.

Gitin-aw sab sa tigpamaba ang alegasyon niadtong Agosto 28 ug nanawagan nga “baseless act" nga nisulay og "undermine and tarnish" sa imahe sa PNP sa kasamtangang sitwasiyon.

“Ang alegasyon na nagtatanim ng ebidensya ang PNP ay walang basehan at isang malinaw na pamamaraan para sirain ang ating institusyon. Ang PNP ay nagsasagawa ng operasyon na alinsunod sa batas at may transparency,” pagtataw sa tigpamaba. (David Ezra Francisquete)