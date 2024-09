Search warrant niresulta's pinusilay

KIDAPAWAN CITY -- Kaso nga kalapasan sa Republic Act (RA) 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, RA 10591 ug RPC Article 148, o Direct Assault in the Authority ang ipasaka batok sa duha ka drug pusher nga nadakpan alas 11:00 sa buntag, Septyembre 4, 2024, sa probinsiya sa Cotabato.

Kini human nga dunay nahitabong pinusilay tali sa duha ka drug pusher nga giingong gisulayan og dakop sa kapulisan apan nisukol kon diin gipang-ila nga sila Arnold Tamuyao Gamboa, 39 anyos, nagpuyo sa Barangay Barongis, Libungan, Cotabato ug Jake Susada Urboda, 35 anyos, nga taga Barangay Anonang, Midsayap sa mao gihapong probinsiya.

Gibutyag ni Libungan Chief of Police Major Arnold Andaya nga nagpahigayon sila og pag-implementar og search warrant batok sa mga nahisgutang suspek nga nasakmitan og shabu ug armado og loose firearms sa Barangay Barongis.

Apan pasulod pa lang ang raiding team sa ilang target, nakabantay na ang mga suspek ug nanagan, dungan sa pagpabuto sa ilang mga pusil.

Napugos og bawos ang mga pulis ngadto sa mga suspek nga miresulta sa 5 ka minutos nga pinusilay.

Naangol si Gamboa samtang nakorner si Urboda human sila misuway pag-ikyas sa mga awtoridad.

Nakuha gikan sa duruha ang gituohang shabu, drug paraphernalias, caliber .38 revolver, usa ka unit sa improvised caliber 9mm pistol, magasin ug mga bala.

Si Gamboa gihatud sa sa mga pulis ngadto sa balay tambalanan samtang gibalhog sa prisohan sa Libungan Municipal Police Station si Urboda.

Nasayran nga kaabag sa malampuson nga operasyon mao ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Cotabato Provincial Police Office, 1203rd Regional Mobile Force Battalion 12, 2nd Cotabato Provincial Moble Force Company, Regional Intelligence Division 12 tracker team Echo ug uban pa.

Padayon ang pagpalig-on sa kapulisan sa Libungan MPS sa ilang kampanya batok sa mga nagpayuhot sa gidiling druga. (Edgar E. Fuerzas)