Seguridad gihikyad na ugaling protesta ilusad

ANDAM na ang mga personahe sa Davao City Police Office (DCPO) aron mohatag og seguridad kon adunay protesta nga ipahigayon sulod sa siyudad sa Davao. Kini base sa pahayag ni Police Captain Hazel Tuazon, ang tigpamaba sa DCPO.
Segun pa ni Capt. Tuazon, wala man gibabagan ang katawhan sa pagpadayag sa ilang mulo o reklamo batok sa gobyerno, apan kinahanglan nga ipahigayon lamang sa gitakdang lugar sama sa Freedom Park sa Roxas Avenue.
Giawhag usab sa opisyal ang mga mosalmot sa protesta nga tumanon ang tanang balaod ug ordinansa nga gipatuman sa Davao City aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa dakbayan.
Kahinumdoman nga sa niaging semana, niulbo ang lihuk-protesta nga gihimo sa mga progresibong pundok atubangan sa Regional Office sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa Guerrero Street, kalabot sa nagpadayong imbestigasyon sa Senado ug Kongreso bahin sa flood control scandal sa Pilipinas.
Pahimangno sa kapulisan, importante nga ipakita ang pagprotesta sa malinawon nga pamaagi aron malikayan ang kagubot ug maseguro nga luwas ang katawhan nga mosalmot sa mga rally. (Jeepy P. Compio)