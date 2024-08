Seguridad sa DIA gipahugtan

BISAN og way hulga sa kaluwasan ug seguridad sa Davao International Airport (DIA), gibutyag sa Civil Aviation Authority of the Philippines-Davao (CAAP-Davao) nga gipalig-on gihapon nila ang seguridad alang sa 39th Kadayawan Festival.

Gikanayon ni Rex Obscena, manedyer sa CAAP-Davao atol sa paghinabi sa GMA Super Radyo Davao niadtong Miyerkules, Agosto 14, 2024, nga wala silay nadawat nga bisan unsang hulga sa DIA atol sa selebrasyon sa Kadayawan Festival apan gipalig-on gihapon nila ang seguridad tungod sa nagbaha nga ihap sa mga pasahero.

“We haven’t received any intel report that would raise any alarms dinhi sa atoang sa [here in our] community,” pagpaklaro niya.

“Wala tay na raise na mga alert levels so kaning atoang measures dinhi are all in preparation of the expected influx due to Kadayawan and then tung last week katung sa IronMan so the same measures are in place but katung medyo nagkahugot nata because again tung preparations nato,” dugang pagklaro niya.

Esplikar ni Obscena nga ang ilang preparasyon naglakip sa kaluwasan ug pagbantay apil na ang paghan-ay nga dunay kalambigitan sa turismo.

Iyang namatikdan ang ihap sa mga pasahero nga nitaas gikan sa kasagaran nga 5,000 hangtud 6,000. Kini nga pagtaas nagsugod sa tunga-tunga sa Hulyo ug nagpadayon nga nitaas samtang nagsingabot nga mga dagkong kalihukan sa festival.

Sa pagkakaron, dunay "safety and security clusters" naghiusa og trabaho aron nga mamentinar ang kahapsay sa tugpahanan. Pipila sa mga personahe sa tugpahanan nagagikan sa Philippines Coast Guard (PCG), Philippine National Police (PNP), Task Force-Davao (TF-Davao), Civil Security Unit, Philippines Drug Enforcement Agency (PDEA), ug PNP Drug Enforcement Group.

“We have a close coordination with the city LGU particularly sa atong mga city tourism pati atoang mga other police authorities para ang atong ma-augment atoang security dinhi sa Davao,” butyag niya.

Dugang sa seguridad sa tugpahanan, naghisgot sab si Obscena nga ang bag-ong nadonar nga pushcarts dako kaayo og tabang ngadto sa mga pasahero. Kini nga mga pushcarts nagpasayon pagkarga ug pagdiskarga sa mga dad-onon ug kagamitan alang sa paglakaw ug pag-abot sa mga pasahero. (RGP)