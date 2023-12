Seguridad sa mga siyudad ug lalawigan palibot sa Marawi gipahugtan

MARAWI CITY - Gikondena ni Lanao Del Sur Governor Mamintal “Bombit” Adiong ang pagpamomba sa misa sa mga kristiyano nga estudyante sa Mindanao State University (MSU) alas 7:20 sa buntag, Dominggo, Disyembre 3, 2023 sa siyudad.

Gibutyag ni Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (PRO-BARMM) Regional Director Brigadier General Allan Nobleza nga atol sa gipahigayon nga Catholic Student Mass sa MSU sa Dimaporo Gym sa Marawi City ang kalit lang mibusikad ang wala matino nga klase sa bomba.

Nakay-ag ang mga estudyante nga mitambong sa misa uban nila nakadugo nga migawas sa MSU Gym.

Tulo ang on the spot nga napatay, usa ang dead on arrival sa Amay Pakpak Hospital samtang naangol sa labing menos 43.

Sumala kang Gen. Nobleza nga dili pa matino kung granada o kaha Improvised Explosive Device (IED) ang mibuto.

Mugnaon sab ang Special Investigation Task Group o "SITG MSU Marawi” nga maoy manguna sa imbestigasyon nga pagapangunahan sa CIDG-BARMM.

Gitahasan sab ni BARMM-Interim Chief Minister Ajod Murad Ebrahim ang kapulisan sa Marawi City nga imbestigahan pag-ayo ang pagpamomba atol sa misa ug tutukan ang seguridad palibot sa MSU.

Mindanao sa mga dekada

Ang Mindanao sulod sa mga dekada gipintalan isip makuyaw nga isla sa Pilipinas, ang socio-political niini nga kahimtang kalit nga gihampak sa usa ka open-ended violence tali sa gobyerno ug mga terorista sa Islam ug ingon man war-mongering authority, — dayag sa paghulagway sa mga internasyonal nga ahensya sa pagbiyahe ug global mainstream media.

Unom ka tuig na karon, niadtong 2017, ang Marawi, ang kaulohang dakbayan sa Lanao del Sur, nasudlan sa mga militanteng sakop sa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) lakip ang Maute ug Abu Sayyaf Salafi jihadist groups. Ang paglikos sa Marawi nagbilin og 1,000 ka kaswalti ug nahimong pinakadugay nga gubat sa kasyudaran sa modernong kasaysayan sa Pilipinas.

Karon, hapit tunga sa dekada nga usa ka bomb free city samtang nagpabangon pa gikan sa lima ka taas nga armadong panagsangka, ang lugar nabalda na usab sa laing makamatay nga pagbuto atol sa Catholic Mass sa Marawi State University (MSU) gymnasium, Dominggo, Disyembre 3, 2023 nakapatay ug tulo ka mga indibidwal ug nakaangol sa labing menos 43.

Ang posibilidad nga himuon sa mga militanteng pro-Islamic State wala pa matino sa mga awtoridad sa pulisya; bisan pa niana, ang posibilidad nagpabilin nga taas kay sa wala pa ang pagbuto, ang militar sa Pilipinas nakapatay sa 11 ka mga militants lakip na ang pipila ka mga sakop sa Dawlah Islamiyah-Philippines group sa Maguindanao del Sur, 200 ka kilometro gikan sa Marawi niadtong Biyernes, Disyembre 1.

Base sa report, di mominos napulo ka high-powered firearms ug tulo ka explosive device ang nasakmit sa operasyon.

Kalabot sa nasangpit nga pagbuto, ang tigpamaba sa Davao City Police Office (DCPO) nga si Captain Hazel Tuazon mitug-an sa SunStar Davao nga ila dayong gipatuman ang hingpit nga security measure sa dakbayan ug gitambagan usab ang tanang police stations nga kanunay nga mag-monitor sa ilang hurisdiksyon.

“Human sa nahitabong pag-pamomba, ang DCPO pinaagi sa atoang City Director [P/Col. Alberto Lupaz] nag-announce dayon og tight security measures nga i-implement para mabantayan ang kalinaw sa atoang dakbayan. Nag-advise napud ta sa atoang mga head sa tanang police stations nga magbantay pinaagi sa ilahang mga sakop especially sa atoang mga checkpoints to make sure nga dili mahitabo ang nahitabo sa Marawi,” ingon ni Capt. Tuazon pinaagi sa telepono.

Dugang sa opisyal, “Sa pagkakaron, hapsay ug safe ang atoang siyudad. Pero padayon gihapon mi nga magmabinantayon.”

“I condemn the violent bombing incident that transpired this morning at the Dimaporo Gymnasium at the Mindanao State University during a Sunday mass congregation,” ingon ni Lanao del Sur Gov. Mamintal Alonto-Adiong sa usa ka pamahayag.

Dugang ni Adiong, “Here in my province, we uphold basic human rights, and that includes the right to religion. Terroristic attacks on educational institutions must also be condemned because these are places that promote the culture of peace and mold our youth to be the future shapers of this country.”

Sa laing bahin, ang BARMM Member of Parliament Amir Mawallil miduyog sa pagpagawas sa mga pahayag ug gisaway ang walay pulos nga pag-atake.

“MSU is home to both Muslims and Christians alike. Our students should not be living in fear inside our schools, colleges and universities. This is the sad reality that we need to address,” sa usa ka statement.

Pipila ka oras human sa pag-atake, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang opisyal nga X (kanhi Twitter) nga account gikondena usab ang pagpamomba ug misaad nga hatagan og hustisya ang mga biktima.

“Extremists who wield violence against the innocent will always be regarded as enemies to our society. I extend my most heartfelt condolences to the victims, their loved ones, and the communities that have been the target of this latest assault on peace. Rest assured we will bring the perpetrators of this ruthless act to justice,” sa opisyal nga pamahayag.

Ang administrasyon sa MSU hugot nga nakig-alayon sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Office (PNP) ug uban pang disaster risk humanitarian government agencies sa internal ug external security sa campus.

“The university administration has suspended classes until further notice and has deployed additional security personnel to safeguard the campus. We are also working closely with the local government units and law enforcement authorities to investigate this incident and bring the perpetrators to justice,” sa pamahayag.

Dugang pa, “Violence has no place in a civilized society, and it is particularly abhorrent in an institution of higher learning like MSU, a bulwark of peace, harmony, solidarity, reverence for life and humanity. This attack is an assault on our core values and our commitment to creating a safe and inclusive community for all.” (Uban sa taho ni Ezra David Fracisquete)