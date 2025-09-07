'Self-accident' pagkahulog sa trak sa pangpang

GIKOMPIRMA sa Calinan Police Station 10 ang usa ka insidente sa self-accident nga nahitabo sa Purok 2, New Masbate, Barangay Inayangan, Davao City niadtong hapon sa Setyembre 5, 2025.
Usa ka aluminum van truck nga puno sa mga motorsiklo ang nahulog sa "hilly area" human kini nahulog padung sa pangpang tungod sa giingong problema sa preno.
Sumala sa imbestigasyon ni Police Staff Sergeant Jefferson C. Abad, ang drayber giila nga si Ronie Egam Dalangin, 34-anyos, minyo, taga General Santos City, ug holder sa usa ka balidong professional driver’s license hangtud 2028. Kauban niya sa trak si Vicente Patotoy, 29-anyos, ulitawo, nga taga Valencia City.
Ang trak, nga puno sa 20 ka Honda ADV ug 2 ka Honda Click 160 nga motorsiklo, nagbiyahe gikan Barangay Megkawayan padulong sa Barangay Lamanan.
Pagsulod sa usa ka paubos ug paliko nga dalan sa Inayangan, gipasabot sa drayber nga wala na motrabaho ang preno sa trak. Tungod sa kahadlok, sila dayong nigawas sa sakyanan ug mikalit kini’g sutoy, nibangga sa guardrails, ug nahulog ngadto sa bakilid.
Walay natala nga samdan o patay sa maong insidente, apan dako ang kadaut sa sakyanan ug posible usab nga naapektuhan ang mga kargang motorsiklo.
Gibutyag sa mga awtoridad nga walay foul play sa maong panghitabo, apan gipasabot sa PS10 Calinan Police nga kinahanglan nga magmatngon ang mga drayber labi na sa mga lugar nga hilabihan ka liko-liko ug paubos.
Giawhag usab ang mga tag-iya sa negusyo ug transport operators nga seguruhon ang maayong kondisyon sa ilang mga sakyanan labi na sa brake system ug steering components aron malikayan ang kapeligro sa kalsada.
Ang kapulisan magpadayon sa ilang imbestigasyon ug magpadala og rekomendasyon ngadto sa Land Transportation Office (LTO) alang sa mas hugot nga inspeksiyon sa mga cargo trucks nga mogamit sa rota sa Calinan ug ubang dapit sa kabukiran sa Davao. (Jeepy P. Compio)