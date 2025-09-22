Seniors paaplayon na'g trabaho

GIPAHIBALO sa Office for Senior Citizens Affairs (Osca) nga mga senior citizens nga buot nga mo-aplay og trabaho mahimo na pinaagi sa pagsumite sa ilang aplikasyon pinaagi sa mga district heads sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO), human ang panag-uban tali sa lokal nga panggamhanan sa Davao City ug sa fast-food chains aron nga magpatrabaho og senior citizens.
Gikanayon ni Lorenzo Borja, pangulo sa Osca, nga mga senior citizens mahimong moduol sa ilang tagsa-tagsa ka mga district heads, kon diin dunay 15 ka district heads ang gidesignar sa tibuok siyudad. Mga aplikante kinahanglan nga mosumite og application letter, napil-apan nga porma, ug photocopy sa ilang Osca ID. Ang district heads moduso niini nga mga dokumento ngadto sa Public Employment Service Office (Peso).
“Butangan ug process aron dili sila malibog ug dili na sila magkalayo-layo kay didto na sila sa district nila,” pasabot niya atol sa paghinabi uban ang Davao City Disaster Radio (DCDR) niadtong Biyernes, Septyembre 19, 2025.
Dugang ni Borja nga mga aplikante kinahanglan nga mokuha og sertipikasyon nga "fit to work", nga puwedeng mabatonan gikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga buhatan sa district health.
Iyang gihisgutan nga ang fast-food chains gilauman nga mokuha og mga 200 ka senior citizens alang sa unang hugna sa pagpangempleyo.
Gipaambit sab ni Borja nga ang ilang buhatan kasamtangan nga naa sa proseso sa pakigkoordinar uban ang uban pang dagkong establisemento, sama sa malls, aron nga mas palapdan pa ang oportunidad sa pagpanarbaho alang sa senior citizens.
Sayo niini ang Local Government Unit (LGU) of Davao nipirma og mga kasabutan uban ang Jollibee ug McDonald’s Philippines aron nga mohanyag og part-time job nga mga oportunidad ngadto sa mga senior citizens ug persons with disabilities (PWDs).
Kini nga inisyatibo, gipaluyohan sa bag-ohay pang giaprobahan nga Senior Citizens Work Opportunity Ordinance, nagtinguha sa pagtabang sa mga seniors ug PWDs mokita, pabiling aktibo, ug mabati nga giila.
Kahinumdoman sab nga si Second District Councilor Diosdado Mahipus Jr. unang nagsugyot sa inisyatibo sa usa ka privilege speech niadtong Oktubre 10, 2023. Pagka-Hulyo 9, 2024, iyang gitaho nga duha ka mga dagkong fast-food chains nikomitar na sa pagkuha og senior citizens, samtang dugang "reviews" sa employement programs sa siyudad nagpadayon.
Sukad 2024, gibana-bana sa Social Welfare Operations Division nga ang Davao City duna nay 170,000 senior citizens. (Rojean Grace G. Patumbon)