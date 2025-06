Sertipikasyon sa Tesda nga naa sa online peke

NAGPAHIMANGNO si Technical Education and Skills Development Authority (Tesda)-Soccsksargen Regional Director Jerry G. Tizon, JD ngadto sa publiko batok sa giingong National Certificate (NC) nga gibaligya pinaagi sa online nga nagdeklararang “fake news.”

Giawhag ni Tizon ang publiko nga dili motuo sa online nga pagpamaligya sa NC isip sertipikasyon sa Tesda ug nagkanayon nga magamit kini aron nga makakuha og oportunidad sa trabaho.

Sa bag-o lang nga pagpagawas sa Electronic National Certificates (e-NC) sa Tesda, masaligon si Tizon nga ang tanang sertipiko nga gipalit online peke ug kulang sa gikinahanglang security features.

“Using the latest technology, even employers and users can now scan the QR code embedded in the National Certificates to verify if they are legitimate or fake,” pagpaklaro ni Tizon.

“We are already coordinating with our partners in the NBI and provincial offices to take down these fake NCs,” dugang sa opisyal.

Giklaro hinuon ni Tizon nga walay nataho nga mga kaso sa peke nga NCs nga nikatap sa Rehiyon 12.

Wala makalusot ang mga NC nga gibaligya online tungod sa hugot nga koordinasyon tali sa Tesda provincial offices ug uban pang partner agencies. (Edgar E. Fuerzas)