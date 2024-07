Shabu labs di kabarog sa Davao City

GIPASALIG sa Davao City Police Office (DCPO) nga way presensiya sa mga laboratoryo sa shabu o ilegal nga druga sa ilang hurisdiskyon.

Ang espekulasyon personal nga giklaro ni DCPO spokesperson, Captain Hazel Tuazon human sa operasyon nga nagsugod niadtong Hulyo 1, 2024 nga nakasakmit og P6.9 milyon sa kantidad sa ilegal nga druga gikan sa usa ka negusyante kinsa sayo niini nadakpan tungod sa druga.

Gitataw niini ngadto sa mga tigbalita sa Davao Peace and Security Press Corps Media Briefing niadtong Hulyo 3 nga ang tibuok siyudad “free of drug lords” sukwahi sa giangkon sa mga molupyo.

Kahinumdoman nga nadakpan sa kapulisan sa Davao ang 51-anyos nga si alyas Jose human makuhaan og ilegal nga druga sa iyang posisyon. Ang suspek nag-atubang og daghang way piyansa nga kaso naglakip sa kalapasan sa Section 11 sa Republic Act 9165, labing nailhan nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Unang nasikop sa Task Force Davao (TFD) ang suspek sa Sirawan checkpoint nga naghupot og P100,000 kantidad sa shabu ug ilegal nga pusil niadtong Hulyo 1.

Samtang ang DCPO nakadakop sab og 13 ka mga tawo gikan sa unom ka mga anti-drug operations nga gilusad niadtong Hulyo 2-3, 2024, kasagaran sa Lasang, Lacson, ug Sirawan checkpoints.

Subling gisulti ni Tuazon nga kasagaran sa mga ilegal nga druga gipayuhot dinhi sa siyudad ug gibaligya sa kadalanan pinaagi sa barato nga presyo.

“We will try our very best to locate illegal drugs and identify suspects but we’ll not be able to do it solely without the cooperation of the public, especially the local government unit,” dugang niya.

Kasamtangan, ang City Information Office gipahibawo ni Task Force Davao's Civil-Military Operations Officer, Capt. John Louie Dema-ala, nga maong mga pag-aresto resulta sa hiniusang paningkamot sa puwersa sa awtoridad aron nga maprotektahan ang mga utlanan.

“Kung kinsa man sa ilaha ang nagplano nga magsulod og illegal diri sa Davao City, dili na lang nila buhaton kay ang atong ginabuhat ang hugot nga pagbantay sa Davao City. At the same time, be aware pud ang Dabawenyo sa atong security protocols nga ginapatuman diri,” pasidaan niya. (David Ezra Francisquete)