Singil sa kuryente mokunhod sa Agosto

GOOD news gumikan kay gipahibalo sa Davao Light and Power Company (DLPC) nga lauman ang pagkunhod sa singil sa kuryente sa buwan sa Agosto 2024.

Sa gihimong press conference sa Davao City, gibutyag ni Fermin Edillon, ang head sa Reputation and Enhancement Department sa DLPC nga duna gayuy pag-ubos sa singil sa kuryente ning bulana.

Sumala sa opisyal nga gikan sa P10.90, anaa karon sa P10.63 ang singil matag kilowatt per hour (kph) nga dunay 27 sentabos giubos sa presyo niini.

Kini suma pa nga barato ang palit sa DPLC sa kuryente gikan sa ilang supplier karong panahona.

"This is accredited to the increase of the production from hydropower plants due to the favorable weather conditions from which our office, usa sa ginakuhaan namo og suplay. Medyo barato man gud ang mga hydro plants nato karon,” sulti ni Edillon.

Gipasabot sab sa opisyal nga lauman gihapon nga duna gayuy mga rate adjustments matag bulan gumikan mag-depende kini sa angkat sa kuryente.

Sa kasamtangan, mas gipakusgan pa sa DLPC ang ilang information dissemination campaign alang sa mga tips unsaon makatipid sa pagkunsumo sa kuryente aron mogamay pa ang bayrunon. (JPC)