SK secretary, lain pang 2 mag-atubang og kaso

PAGPASAKA og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam batok sa Sangguniang Kabataan (SK) secretary ug laing duha pa ka mga lalaki nga nadakpan sa gihimong buy-bust operation sa kapulisan sa Digos City, Davao del Sur.
Nahitabo ang operasyon alas 1:46 sa kaadlawon niadtong Septyembre 27, 2025, sa Purok 2, Barangay Aplaya, Digos City diin malampusong nalit-ag ang mga suspek.
Giila ang mga dinakpan nga sila si alyas Bin, 30-anyos; alyas YanYan, 27-anyos, nga SK secretary sa usa ka barangay sa Digos; ug si Macmac, 23-anyos.
Gikumpiska gikan kanila ang 52.59 gramos sa gituohang shabu nga adunay standard drug price nga P357,612.00.
Ang tulo anaa karon sa detensyon sa Digos PNP samtang giandam na ang tukmang kaso batok kanila.
Depensa sa mga dinakpan, wala sila kabalo sa mga druga nga nakuha gikan sa ilang posisyon ug natingala na lamang sila nga naa nay mga gituohang shabu.
Apan bisan pa man sa paghimakak sa mga dinakpan, lig-on ang mga ebidensiya nga nakuha gikan kanila. (Jeepy P. Compio)