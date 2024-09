'Stickers' sa mga taksi ipakatag

MOABOT sa 6,000 ka stickers ang iapud-apod ngadto sa mga taxi operators ug drayber sa dakbayan alang sa opisyal nga paglunsad sa taxi stickers nga nagtumong matud pa sa pagsanta sa mga badlungon nga drayber sa taksi, Martes sa buntag, Septyembre 24, 2024, sa Davao City Hall Grounds.

Gikanayon ni City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) Dionisio Abude nga mga estiker ipanghatag ngadto sa 5,400 taxi units nga narehistro sa siyudad.

Ang buhatan nag-imprinta lang og 6,000 ka kopya, tungod matag taksi kinahanglan lang og duha ka estiker. Nagplano ang buhatan nga magpa-imprinta pa og dugang aron nga maseguro ang "full implementation" niini sa Disyembre karong tuiga, maatol sa pagbaha sa mga turista sa dakbayan.

"Kini nga sticker is tungod sa pakig-alayon sa agency, sa Caap, sa LTFRB, sa atoang opisina sa CTTMO ug kanang atoang regional taxi operators association maong ni-come up ta ani. Unya tungod man gyud sa atoang City Government sa supporta sa maong agency, atoang City Government ang nagpatigayon aning sticker kay para tingali mabutang nato ni, ma-launch nato ni karon para atoang pasahero duna nay safety unya naa na silay kaadtoan immediately especially kato atoang mga bisita," yagyag niya.

Hinuon, gisulti ni Abude nga dunay mga kausaban nga himuon sa maong programa, ilabi na bahin sa multa alang niadtong mapakyas nga maghikyad niining mga estiker sa yunit sa ilang mga taksi.

Ang silot alang sa mapakyas sa pagpapilit niini susama sa wala pagpakita sab sa ilang PUV ID, nga makabayad og P1,000.

Iyang giawhag ang mga drayber sa taksi nga mga estiker i-displi sa ilang yunit ug nagsuhestiyon nga mas maayo og "i-laminate" kini aron nga dayon madaut bisan tuod ang ilang buhatan maghatag og dugang nga mga estiker kung dunay mangayo.

Gipahimug-atan niya nga kini nga mga estiker makatabang og dako sa mga pasahero, kay sa pagtan-aw nila niini, dali ra sila makataho sa tikasan nga drayber sa taksi nga di mahadlok.

Ang ihap sa mga estiker imonitor sa ilang ginsakpan, ug kung dunay mga taho nga madawat, aksiyonan gilayon kini.

Gitataw ni LTFRB-Davao Director Nonito Llanos III nga ang maong inisyatibo magpalambo sa kaluwasan ug seguridad sa publiko sa dakbayan, nga nagtubag sa reklamo sa daghang mga Dabawenyos sa milabay nga mga bulan.

“Direct reaction to the concerns and grievances that the commuters have raised to us and to further remind our Taxi Drivers ‘nga Basta Dabawenyo, Disiplinado’,” tataw niya.

Si Edwin Yagonia, drayber sa taksi sa Midvalley sulod sa usa ka tuig, nagkanayon nga kining mga estiker makatabang og dako nga makagiya sa mga pasahero kinsa aksidente nga mabiyaan ang ilang mga butang sa taksi, kay dali na lang sila mamonitor.

“Sa akoa nga taxi driver maayo nang ing-ana kay para dali lang ma-trace up ang ilang mga nangabilin na mga gamit,” tataw pud niya.

Ang mga estiker dunay mensahe nga "For complaints including, but not limited to overcharging, contracting, refusal to render service, or abusive behavior of the driver, please report the taxi name, name of driver, and taxi plate number to Davao City Reports."

Kini ipahimutang sa front seat ug sa likod nga bahin sa taksi aron nga dali lang makita, aron nga dali na lang sa pasahero itaho ang di maayong buhat sa mga drayber sa taksi. (Rojean Grace G. Patumbon)