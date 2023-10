Sulbong sa dayo sa kalutang gikabalaka

NAALARMA ang mga volunteers sa Bantay Bukid bahin sa nagkadaghan nga pagdasok sa mga dayo sa Sitio Kalatung, Barangay Tawantawan, Baguio District.

Sa gihimong hiniusang ekspedisyon niadtong Biyernes sa buntag, Oktubre 20, nagpakabanang mga volunteers nga Bantay Bukid nagtaho sa makaalarma nga pag-usbaw sa ihap sa migrante o dayo nga nanimuyo sa lugar.

Si Daniel Caramihan-Mellone, usa sa mga Bantay Bukid patrollers sa lugar, nagpaambit nga sa katapusan niyang bisita sa Sitio Kalatong, way mga balay nga makita. Apan sa iyang pagbalik niining 2023, ilang nadiskobrehan ang daghang mga estraktura nga nibarog sa lugar.

Matud niya nga atol sa pag-okupar sa New People’s Army (NPA), way mga balay nga gitukod tungod sa kahadlok. Apan, karon nga ang Davao City "insurgency-free" na, dunay pagsulbong sa mga dayong mga tawo sa lugar.

Matud niya, “Kaning area diri lasang pa gyud ni, karon makita gyud na nag-anam na og kahawan gumikan nga daghan na kaayo’g tawo nga kami pud nga taga Bantay Bukid isip taga-monitor sa tubig dili gyud namo kapugngan ang mga tawo gumikan aduna man gyud matawag nato nga pamalaod sa tribo nga ilaha gyud daw ning kabukiran.”

Iya sab nga gisulti nga kasagaran sab sa mga gitukod nga mga balay sa ancestral domain wala misunod sa saktong pamaagi. Sulti niya nga ang Datus, kinsa nakakuha og dakong luna, nagbarikada sa lugar ug nagbutang og pahimangno nga "no-trespassing" aron nga mapugngan ang mga tawong mosulod.

Si Nilda Landim, usa sa lima ka babayeng sakop sa Bantay Bukid, sa dihang nahinabi sa mga tigbalita, nagpahimug-at sa papel sa kababayen-an nga giduwa sa pagprotekta sa ancestral domains. Iyang gipadayag ang kabalaka bahin sa mga punoan sa kahoy nga gipamutol, ug nagtumbok sa sa kaimportante sa pagpreserba sa kabukiran.

Siya nagpahimangno nga ang siyudad mag-atubang og krisis kung mapakyas kining maprotektahan ang kabukiran. Gibutyag niya nga daghan na silang gisang-at nga mga taho sukad pa 2014 ug magpadayon sa paghimo niini bahin sa ilegal nga mga aktibidades sa lugar, sama sa pagpamutol og kahoy ug pagpamaligya og yuta.

Samtang nagpahimangno sab si Idis Program Coordinator Lemuel Manalo nga ang padayong pagsulod sa mga dayo naghatag og hulga tinubdan sa tubig sa siyudad sa umaabot, ang Panigan-Tamugan river system. Gipahimug-atan niini nga kinahanglan nga maresolba ang isyu sa Kalatung aron nga maprotektahan ang watershed.

Ang hiniusang ekspedisyon, naglambigit sa Interfacing Development Interventions for Sustainability (IDIS), Bantay Bukid volunteers, Public Safety and Security Command Center (PSSCC), ug Chairperson sa Committee on Environment and Natural Resources, Temujin “Tek” Ocampo gikan sa 20th City Council, gitumong sa pag-imbestigar sa isyu sa ancestral domain sa Manobo-Klata ug sa kasikbit nga Panigan-Tamugan watershed.

Ang tumong mao ang paghipos og mga datus ug ipresentar kini kang Davao City Mayor Sebastian Duterte aron nga mapangitaan og solusyon.