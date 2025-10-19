Sumbanan sa 'Kalag-Kalag 2025' gihikyad

NAGPAGAWAS ang City Government of Davao sa ilang “Kalag-Kalag 2025 Guidelines” alang sa Dabawenyos nga mobisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi sa adlaw sa minatay.
“Let us follow these guidelines to ensure a safe and orderly observance of All Souls’ Day in Davao City,” matud sa LGU sa Facebook post niadtong Oktubre 17, 2025.
Ang lokal nga panggamhanan nagpahibalo nga mga ganghaan sa sementeryo ablihan gikan sa 6 sa buntag hangtud 8 sa gabii gikan sa Oktubre 30 hangtud Nobyembre 3, 2025. Apan nagtin-aw nga mga pribadong mga sementeryo mahimong mo-implementar og managlahi nga mga oras sa operasyon.
Nagpahimangno ang LGU ngadto sa publiko nga ang pagbilar sa tibuok gabii sa mga pampublikong sementeryo istriktong gidili, samtang ang pagpuyo sa mga pribadong sementeryo mag-agad sa tagsa-tagsa ka mga tagdumala.
Mga mobisita gitambagan nga mosunod sa “one entrance policy,” samtang mga behikulo kinahanglan motuman sa “one entrance, one exit” nga sistema.
Ang siyudad nagdasig sa matag usa nga mag-obserba sa sumbanan sa trapiko, motuman sa gidesignar nga ruta ug mga lugar nga paradahan, ug motuman sa vehicle restrictions base sa Traffic Management Plan nga gipagawas sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO).
Mga pampublikong sementeryo ilawom sa pagdumala sa City Economic Enterprises (CEE) dili motakda og mga paglubong, o cremations gikan Oktubre 30 hangtud Nobyembre 3, 2025, gawas lang sa mga kaso nga gikinahanglan og dinalian nga paglubong.
Gidasig sa LGU ang publiko nga magpraktis og “Clean As You Go” (Claygo) policy aron nga mamentinar sa kalimpyo sa mga sementeryo. Mga bisita giawhag sab nga maglabay sa ilang mga basura sa gidesignar nga collection points una mobiya sa lugar.
Alang sa seguridad, gipahimangnoan ang publiko nga motuman sa mando ug pamaagi alang sa "safety and security personnel" nga gipahimutang sa tibuok siyudad.
Mga bulnerable nga grupo — apil ang katiguwangan, indibiduwal nga dunay gihambin nga mga sakit, immunocompromised, mabdos nga mga babaye, walay bakuna nga mga tawo, ug kadtong dunay mga sintomas — magsul-ob og face masks.
Dunay ipabarog nga medical tents sa tanang ganghaan sa mga sementeryo aron paghatag og dinalian nga tubag sa bisan unsang emerhensiya nga medikal.
Subling gipklaro sa LGU nga ang drones ug mga pusil istriktong gidili sa palibot sa mga sementeryo. Nagdili sab kini sa pagsul-ob og jackets, pagdala og mga backpacks, kusog nga sonata o karaoke, sugal, makahubog nga ilimnon, ug mahait nga mga butang.
Dugang pa niini, mga maninda ug uban pang makababag sa dalan di itugot duol sa palibot sa mga sementeryo, ilabi na sa mga dalan ug tabukanan. Mga estambay, latagaw ug mamasura dili sab tugtan nga makasulod sa mga sementeryo.
Ang Davao City dunay 35 ka sementeryo - 10 pampubliko, 14 pribado, ug 11 nga gidumala sa mga barangay. (Rojean Grace G. Patumbon)