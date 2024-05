Sundalo, 2 Cafgu nga namatay sa nadisgrasya gilubong na

GILUBONG na ang usa ka sundalo ug 2 ka sakop sa Cafgu Active Auxiliary (CAA) ubos sa 25th Infantry Battalion sa Philippine Army (PA) kinsa nangamatay sa nahitabong disgrasiya sa Sitio Boston, Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro niadtong Dominggo, Mayo 18, 2024.

Ang mga namatay giila nga sila si Private First Class Jaynor Makakua, kinsa maoy nagmaneho sa military truck, ug ang mga sakop sa CAA nga sila si Reynald Balaga ug Ferlan Conception.

Sa pikas bahin, unom pa ka mga sundalo ug CAA nga nangaangol sa maong hitabo ang kasamtangang gitambalan sa Davao De Oro Provincial Hospital-Montevista.

Sila mao si 1st Lieutenant Fidel V Castro, Sergeant Michael E. Arzaga, Corporal Emil Joy S. Mission, Private Jonel C Alvarado, CAA Jay Ar Bale, ug CAA Kim Ardel Castro.

Sa taho nga gihatag sa 10th Infantry Division (10ID), ang KM 450 military vehicle sa 25th Infantry Battalion naglabigar sa Provincial Road gikan sa Poblacion, Barangay Cabinuangan, New Bataan aron unta nga mohatag og seguridad sa groundbreaking ceremony ug pagpirma sa Inter-local Agency Partnership Agreement (ILAPA) sa Purok 12, Sitio Boston, Barangay Andap sa dihang kalit nga napawong, niresulta sa behikulo nga moatras ug nahulog sa ubos nga sapa.

“The military truck’s engine reportedly shut off while traversing an inclined road, causing the driver to lose control of the vehicle,” tug-an ni 10ID spokesperson Major Ruben Gadut.

Sukad sa pagsuwat niini, nihimo pa angtmilitar og subsob nga imbestigasyon kung paunsa nga nahitabo ang aberiya. (DEF uban sa taho gikan ni Bianca Khu, DNSC Intern)