Sunog nikalas 1 kinabuhi

GIBUTYAG sa Davao City Fire District-Bureau of Fire Protection- Davao Region (BFP-Davao Region) nga ang sunog sa Tinikling St., Lanzona Subdivision, Barangay Matina Aplaya, Huwebes sa hapon, Nobyembre 22, 2023, nikalas og usa ka tawo subay sa gikompirma sa mga kabanay sa biktima ug upat ka mga pamilya ang naapektuhan sa insidente.

Duha ka panimalay ang "totally damaged" ug duha ka establisemento ang gitaho sab nga "partially damaged".

Subay sa detalyeng taho nga gihatag ni SFO4 Ramil Gillado, ang biktima giila nga si Nova Jane Ebero, kinsa gitahong nakulong sulod sa nagkalayo nga balay.

Apan sa paghinabi pinaagi sa telepono uban ni Nicanor Hernandez Jr, Chief Investigator sa Talomo Fire Station, gibutyag sa opisyal nga wala pa sila'y katikaran bisan sa inisyal nga imbestigasyon nga nahipos sa ilang team.

“Ongoing pa gihapon karong adlawa ang investigation regarding sa origin sa sunog and dili pa pud ta maka-release og danyos kung pila ba gyud. Dili pa pud kaingon sa posible nga hinungdan pero amo dayon kini ipagawas once naa na,” pasalig ni Hernandez.

“Na-trap ang maong biktima, mao ang hinungdan sa iyahang pagkamatay,” dugang saysay sa opisyal.

Kahinumdoman, nagsugod ang sunog bandang alas 2 sa hapon ug gideklara nga pawong na mga bandang alas 3:06 sa hapon.

“Naka-recieve mi og call nga adunay sunog mga bandang alas 2:00 na to sa hapon. Dali dayon kini gi-respondehan sa atoang team,” dugang ni Hernandez.

Karon lang Nobyembre, ang Davao City duna nay gitaho nga napulo ka mga nasunog nga balay ug establisemento.

Usa sa pinakabag-o mao ang duha ka oras nga sunog sa Purok 5, 6, ug 6-A sa Soliman sa Barangay Monteverde niadtong Martes, Nobyembre 15, nga midanyos og P8.419 milyon.

Ang maong sunog niangol og 7 ka tawo ug nakadislokar og kapin 500 ka pamilya base sa taho sa Davao City Social Welfare and Development Office (CSWDO).