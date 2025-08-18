Sunog sa Barpa milungtad og 3 oras

GUMIKAN kay gama sa mga light materials ang mga balay ug sikit-sikit, daling nikanit ang kalayo sa natigayong sunog ala 1:06 sa hapon, Lunes, Agosto 18, 2025, sa San Isidro, Barpa, Barangay Leon Garcia, Agdao District, Davao City.
Nabungkag dayon ang klase sa mga estudyante sa Leon Garcia Sr. National High School ug nanagan ang mga bata padung sa ilang nasunog nga balay aron motabang sa pagsalbar sa ilang mga gamit.
Nag-iyahay og luwas sa ilang mga kabtangan lakip na inatiman nga mga hayop ang mga residente diin ang ilang mga gamit temporaryong gipanghikling kilid sa national highway sa R. Castillo.
Puwerteng bakho ni Analyn Rosas, 37-anyos, dihang bisan usa sa iyang mga gamit wala siya’y nasalbar diin iya lamang giseguro ang iyang 5-anyos nga anak.
“Wala gyud mi nadala bisan usa ka butang tapot-lawas ra mi ug akong giseguro akong 5-anyos nga anak, bahala ng gamit makita pana, pero ang kinabuhi sa tawo dili na,” emosyonal nga pagsaysay ni Analyn.
Pipila ka sa mga residente nagbutyag nga usa sa mga hinungdan sa kalayo ang nabiyaan nga kalayo gikan sa pagluto og pagkaon diin wala pa natumbok asang balay nagsugod.
Gumikan sa kaguot sa dapit, naglisod ang mga bombero sa pagsulod hinungdan nga modagan sa tulo ka oras ang pagbugno sa kalayo aron ma-under control kini pasado alas 3 sa hapon.
Sa maong sunog hapit maabot ang Barangay Hall sa Brgy. Leon Garcia diin sumala sa mga opisyal, gibantayan sab nila nga dili kakanit ang kalayo nga maabot ilang barangay hall.
Sa pagsuwat ning maong balita, wala pa gikabutyag sa Bureau of Fire Protection (BFP) Davao City Fire District kung unsay hinungdan sa kalayo ug pila ang nahimong danyos niini.
Na-report nga dunay mga nasamdan apan mga minor wounds lamang gumikan sa pagdali-dali samtang walay gikabutyag nga namatay sa maong sunog.
Gilayong miresponde pagkahapon ang Kusina ng Bayan sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) diin asa gipanghatagan og mga init nga pagkaon ang mga residente nga biktima sa sunog.
Sukad sa pagsuwat ning balita kagahapon sa hapon, dunay partial counting sa mga naugdaw nga kabalayan diin gibana-bana kini nga mokabat sa kapin kon kulang 50 ka mga kabalayan.
Wala pa gipagula sa mga social workers sa CSWDO ang insakto nga ihap sa mga nasunogan sanglit padayon ang ilang gihimong assessment sa mga biktima. (Jeepy P. Compio)