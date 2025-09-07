Sunog sa mall di dako ang kadaut

GILAYONG nagpasabot ang Gaisano Mall of Davao nga luwas ug walay angay ikabalaka ang mga mamalitay ug mall-goers human sa nahitabong minor fire incident sa ikatulong andana sa Gaisano Store sa hapon sa Sabado, Setyembre 6, 2025.
Giluwatan kini nga pamahayag pipila ka oras human nakontrol ang kalayo, Sabado sa gabii, aron mahatagan og klaro ang katawhan nga kontrolado ug wala’y dakong kadaut ang insidente.
Sumala sa pamahayag, dali nga mitubag ang mall’s Emergency Response Team uban sa Bureau of Fire Protection (BFP) aron masumpo ang gamay’ng sunog. Pag-abot sa mga bombero, dali kining na-kontrolar ug gi-deklara dayon nga fire out. Pasalamat usab nga walay bisan usa nga samaran sa maong hitabo.
“Our Emergency Response Team together with the Bureau of Fire Protection responded immediately. No one was injured during the incident,” tipik sa ilang opisyal nga pamahayag.
Bisan pa sa insidente, padayon nga abli ang GMall of Davao ug Gaisano Market aron moserbisyo sa mga suki. Ang mga parking entrances sa mall normal usab nga magamit.
Ang temporaryo nga gisirado nga Gaisano Store giablihan na usab kini, kagahapon, Dominggo, Septyembre 7, 2025.
Gitambagan sa mall management ang tanan nga magpabilin nga kalmado ug pasalig nga luwas ang tibuok establisimento.
Dugang pa, gipadayag nila nga ang seguridad ug kahimtang sa mga kustomer mao gihapon ang ilang gihatagan og prayoridad. (Jeepy P. Compio)