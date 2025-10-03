Sunog sa Piapi padayon pang giimbestigahan sa BFP-Davao

PADAYON ang Bureau of Fire Protection-Davao Region (BFP-Davao) sa pag-imbestigar sa dakong sunog nga niabot og "fourth alarm" ug nilamoy kapin 400 ka mga balay sa Barangay 21-C, Piapi Boulevard niadtong Martes sa hapon, Oktubre 2, 2025, nagdislokar sa gatusan ka mga pamilya ug nagbilin sa mga komunidad nga usa "city’s most fire-prone communities devastated" sa makausa pa.
Mga awtoridad nagsulti nga ang sunog dali lang nikatag sa naghuot nga mga balay sa daplin sa dagat, kon diin kasagarang mga balay gigama lang og kahoy ug dali nga masunog nga mga materyales. Gideklara nga kontrolado na ang sunog alas 6:30 sa hapon ug hingpit nang napawong alas 7:27 sa gabii, pipila ka oras human una kining gitaho.
Bisan sa gidak-on sa nadanyos, walay namatay o naangol ang natala. Gikanayon ni Barangay Captain Joenard Gabrillo nga ang danyos dako kaayo ug inisyal nga pagbanabana nagpakita og kapin 400 ka mga balay ang naapektuhan.
Ang fire alarms dali lang gipatas-an, ikaduhang alarma sa 5:03 sa hapon, ikatulong alarma sa 5:20 sa hapon, ug ang ikaupat nga alarma sa 5:31 sa hapon — ang kusog ug ang huot nga mga kabalayan nipasilaob og dako sa kalayo. Si Fire Inspector Jake Marañon, tigpamaba sa Davao City Fire District, nagbutyag nga ang hinungdan sa sunog nagpabilin nga gipailawom pa sa imbestigasyon.
Samtang inisyal nga mga taho nagtumbok nga ang sunog mahimong nagsugod sa panimalay sa usa ka molupyo nga giilang si Mariafe Asari, hinuon ang mga imbestigador padayon pang nagkompirma niini.
Mga molupyo nagsaysay sa pagsalimoang nga hitabo ug desperasyon samtang nisulay sila og ikyas sa paspas nga pagkuyanap sa kalayo.
“Wala na mi’y nadala. Ang importante nakagawas mi nga buhi,” matud ni Aling Rosa, 52-anyos nga molupyo kinsa nibalibad nga ihatag ang iyang tinuod nga pangalan.
Laing molupyo, Jun, 28, nagsaysay nga ang kalayo dali lang nikatag ug wala na silay panahon nga makalihok.
“Nakita ra namo nga gikan sa likod ang kalayo, unya kusog kaayo ang hangin. Wala na gyud mi’y chance nga makuha pa ang among gamit,” saysay niya.
Si Nena, usa ka single mother sa tulo ka anak, nagkanayon nga tanan niyang napundar sa pipila ka tuig nawagtang lang og pila ka minutos.
“Ang balay nga akong gitukod sulod sa pila ka tuig, nawala lang sa usa ka oras. Wala ko kabalo asa mi magsugod balik,” sulti niya nga nagtulo ang mga luha atol sa paghinabi.
Samtang padayon ang mga imbestigador nga nagdeterminar sa hinungdan sa sunog niadtong Huwebes, mga opisyal sa dakbayan nagtutok sab sa relief operations ug "recovery efforts", sa paglaum nga makatabang sa gatusan ka mga nadislokar nga mga pamilya makahikyad og balik sa ilang kaugalingon gikan sa mga abo sa laing trahedya sa Piapi. (David Ezra Francisquete)