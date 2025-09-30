Suporta sa katawhan gidasig kontra druga

BISAN sa paningkamot sa kapulisan aron mapabiling drug-free ang Davao City, aduna gihapoy pipila ka mga indibiduwal nga nagpadayon sa pagpamaligya og gidili nga druga.
Tungod niini, usa ka joint anti-illegal drug operation ang gilusad sa kapulisan nga misangpot sa pagdakop sa tulo ka mga street level individual (SLI) sa Barangay 21-C, Piapi Boulevard, dakbayan sa Davao.
Ang operasyon nahitabo alas 9:58 sa gabii, Septyembre 26, 2025, nga gihimo sa mga personahe sa Calinan Police Station 10 - Station Drug Enforcement Unit (SDEU) sa pagpanguna ni Police Major Robel Batapa Saavedra uban ang City Drug Enforcement Unit (CDEU) nga direktang gibantayan ni Police Lieutenant Colonel Randy Sambalod.
Mga dinakpan mao sila si alyas Muadz, 22-anyos, walay trabaho; si Ian, 35-anyos, traysikad drayber; ug si Sheramei, 22-anyos, usa ka babaye, pulos mga residente sa Purok 8B, Piapi Boulevard.
Matud sa imbestigasyon, nakapalit ang poseur buyer og usa ka elongated heat-sealed transparent plastic sachet nga adunay puti nga substance nga gituohang shabu gikan sa mga suspetsado gamit ang P5,000 nga buy-bust marked money.
Ang nakumpiskar nga druga adunay standard drug price nga P372.
Dugang pa, nakumpiskar usab gikan sa mga suspetsado ang usa ka dakong rectangular sachet sa gituohang shabu nga nagkantidad og P27,472 ug usa ka pa ka pakite nga nagkantidad og P272.
Ang marked money ug usa ka unit nga Infinix android cellphone kolor itom narekober usab atol sa operasyon.
Ang pag-inventory ug pagmarka sa ebidensya gihimo dayon sa presensya sa opisyal sa barangay, sumala sa balaod.
Sa kasamtangan, mga suspetsado gipaubos na sa kustodiya sa kapulisan ug pasakaan og kaso nga paglapas ilawom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ang kapulisan padayon nga nanawagan sa publiko nga ipadayon ang suporta pinaagi sa pag-report sa tanang lihok nga may kalabutan sa ilegal nga druga aron matuman ang tumong nga himuon nga drug-free ang dakbayan sa Davao. (Jeepy P. Compio)