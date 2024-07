Supply sa bugas, nagnihit?

GIPADAYAG sa mga Dabawenyo ang ilang kabalaka sa social media bahin sa gialegar nga pagkuwang sa suplay sa bugas sa Davao City.

Sa pakighinabi human sa Aprubado sa Konseho Media Forum, Martes sa buntag, Hulyo 9, 2024, gihimo sa Sangguniang Panlungsod Councilor Lounge, gisulti ni Konsehal Diosdado Mahipus nga personal siyang nakadawat og daghang mga taho sa niagi pang gabii bahin sa gialegar nga pagkuwang sa bugas. Unya iyang nakita sa social media ug nakompirma ang maong mga taho gikan sa Dabawenyo.

"Naa daw nag-hoarding sa bugas? pangutana ni Mahipus sa post sa iyang Facebook account.

Matud ni Mahipus nga iya unang susihon kung duna gyuy kakuwang sa suplay sa bugas ug mohangyo og dugang imbestiasyon gikan sa hingtungdang mga ahensiya.

“Atoang i-check karon unsa ka tinuod nga naay shortage of supply sa rice, I’m sure we will ask the help of NBI to see if naa gyud mga nag-hoarding. Kasi dili na puwede nga hilabtan ang atoang supply sa bugas sa siyudad kay daghan kaayong maglisod.

That’s under investigation I suppose, from other offices. Personally, we will check on it na lang pud as a public interest subject matter,” dugang ni Mahipus.

Taliwala sa mga kabalaka nga gipadayag sa daghang mga Dabawenyo sa social media bahin sa pagpalit og bugas gikan sa ilang regular nga mga suplayer, kahadlok sab giingong pagpanago ang nikuyap.

Apan duha ka dagkong suplayer og bugas sa Uyanguren, Davao City, nagtin-aw nga way kakuwang sa bugas o isyu sa suplay sa dakbayan.

Dugang pa, ang Davao Tristar Commercial and Pengco Enterprises sa dalang Monteverde nag-esplikar nga temporary stock shortage lang tungod sa nadelatar nga pag-abot sa gipadalang mga bugas. Ilang gipasalig ngadto sa publiko nga ang ilang "stocks" niabot karong adlawa ug naa na karo'y igong suplay sa bugas.

Ang buhatan sa Committee on Agriculture, Aquaculture, and Food Chairperson, City Councilor Marissa Abella, wala pa makapagawas og pahayag apan nisaad nga sutaon ang maong butang.

Wala pa sab makahatag og pahayag ang National Food Authority (NFA) sa Davao City ug City Agriculture Office sa maong kahimtang. (Charles Lj Sido, Silliman University Intern/uban sa mga taho ni Choy Bungot sa 93.9 iFM News Davao)