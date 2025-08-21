Taas-bayad sa elektrik dyutay lang

MOLAUM ang mga kostumer sa Davao og dyutay nga pagtaas sa ilang balayranan sa kuryente karong bulana kay ang nagpahibalo ang Davao Light and Power Company (Davao Light) og pagpasibo sa ilang "residential electricity rates."
Alang sa Agosto-Septyembre 2025 nga sirkulo sa balayranan, ang overall residential rate gitakda sa P9.0782 matag kilowatt hour (kWh), dunay pagsaka nga P0.3010/kWh gikan sa kanhi billing period nga P8.7772/kWh.
Ang pagpasibo nisulod sa balayranan nga nadawat Agosto 11 hangtud Septyembre 10, 2025.
Sumala sa Davao Light, ang taas nga balayranan dala sa duha ka mga hinungdan: "an uptick in power supply prices" gikan sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) ug ang taas nga "transmission charges" nga giimposar sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP).
Ang presyo sa WESM, kon diin ang Davao Light nagkuha og porsiyon sa ilang panginahanglan sa elektrisidad, "shift monthly based on overall supply and demand in the grid."
Ang bayad sa NGCP transmission, sa pikas bahin, nitaas human nagtugot ang Energy Regulatory Commission (ERC) sa bag-ong Maximum Allowable Revenue (MAR) ug Under-Recoveries (UR), nga nagsugod nga makaapekto sa bayad niadtong Hulyo ug karon makita sa August billing cycle.
Apan bisan sa pagtaas, gitin-aw sa Davao Light nga ang kasamtangan nga balayranan nagpabilin nga mas ubos itandi sa balayranan sayo ning tuiga.
Niadtong Mayo 2025, ang residential rate niabot og P9.1053/kWh, samtang sa Abril 2025 nisaka ngadto sa P9.5514/kWh.
Giawhag sa kompaniya ang mga konsumante nga magpraktis pagdaginot sa enerhiya diha sa panimalay ug mga patigayon aron makatabang pagsanta sa impak sa pagtaas sa galastuhan sa kuryente.
Gikanayon sab sa Davao Light nga ang pagkonserba og elektrisidad, ilabi na sa mga peak hours, di lang makakubos sa galastuhan sa panimalay apan makatabang sa pagpalig-on sa "demand in the grid."
Subling gipasalig sa kompaniya ngadto sa mga kostumer nga padayon sila nga mangita og mga pamaagi aron nga madumala ang galastuhan ug mamentinar ang lig-on nga suplay sa kuryente alang sa ilang franchise area, nga naglangkob sa Davao City, Panabo City, Carmen, Dujali, ug Sto. Tomas sa Davao del Norte ug kasagaran sa mga lugar sa Davao de Oro. (David Ezra Francisquete)