Tabang sa katawhan gipamolitika?

PINTOK ang mga pahayag ni First District Representative Paolo Z. Duterte labot sa way klaro nga distribusyon sa pundo gikan Department of Social Welfare and Development (DSWD) alang sa mga buhatan sa mga government officials nga nagtunol og ayuda ngadto sa mga constituents niini.

Diretsahan ang pahayag ni Pulong nga may gidapigan ang DSWD diin suma niya gigamit ang kuwarta sa katawhan alang sa politika.

"Pwede na ninyo lilion sa records sa DSWD mismo. Ang klaro karon nga dunay gipalabi. Klaro karon nga ginagamit ang kuwarta sa tao alang sa pamolitika. Para dautan kami sa katawhan," tipik sa pahayag sa kongresista.

Ni Duterte way rason nga di nila ihatag ang ayuda alang sa katawhan, diin luyo sa pundo nga gihatag kanila mihatag sab siya sa iyang personal nga pundo.

Giklaro niini nga wala siya misulti nga way pundo ang DSWD apan suma pa ang iyang opisina isip kongresista ang wala pundohi sa ahensiya.

Ang halang ug init nga pahayag ni Duterte direkta niyang gibigwas ngadto kang Atty. Migs Nograles nga representante sa PBA partylist.

Samtang pahayag ni Nograles nga buhong sila sa pundo gikan DSWD tungod padayon ang ilang caravans sa mga barangays aron makatunol og tabang.

Ni Nograles pa, kung di man sila makita sa mga barangay, niya, gidid-an sila nga bitbiton ang programa sa PBA sa maong mga lugar.

"Itanong niyo sa barangay officials ninyo bakit bawal gamitin ng PBA ang area para sa caravan, bakit bawal kami magbaba at maghating serbisyo, at bakit bawal kami magbigay ng services sa constituents niyo? Kung hindi niyo pa kami nakikita diyan, yan ay dahil pinagbawalan po kami pumasok," ni Nograles, dungan sa pagdasig sa publiko nga di dayon motuo sa fake news.

Apan sa kabahin ni Duterte di fake news ang wala paghatag og pundo kanila sa DSWD.

"Hangyo lang nako, kung motabang ta, tabang lang. Ayaw na ninyo politikaha kay luoy ang katawhan ug layo pa pud ang election. Wala pud ko kahinumdom madam congresswoman nga gidaug-daug mo sa panahon sa akong amahan bisan pa man sa mga nahitabo kaniadto. Again, hangyo ko buhaton lang nato atong trabaho para sa katawhan," ni Cong. Pulong.

Ni Cong. Pulong pa ngadto sa mga Dabawenyo nga tungod nag-awas-awas ang pundo sa PBA, didto na lang sila moduol sa ilang gipangayo nga ayuda.

Samtang human nag-viral ang post, sa usa ka netizen nga nagkanayon nga giundang ang paghatag og ayuda sa mga pribadong ospital, kay wa na mohatag og pundo ang DSWD, mihatag og tubag ang ahensiya niini.

Sigun sa DSWD nga sila padayon sa paghatag og Medical, Burial Assistance, ug ubang support services.

Nila pa, sukad Enero 1 ngadto Hunyo 3, 2024, anaa na sa 273,305 ka kliyente ang ilang natabangan o miabot sa P1,571,450,698.03 nga pundo ang napagawas.

Bisan ang Lingap Para sa Mahirap sa Davao City nagdugang nga ang Lingap Program sa City Government of Davao nagpadayon sa pagdawat og mga requests sa Hospital, Medical ug Funeral assistance gikan sa mga Dabawenyo. (Rhona G. Villariasa)