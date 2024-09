Tagumeños gidasig pakonsulta gilayon kon naay masinating sintomas dengue

GIDASIG sa Tagum City Health Office (CHO-Tagum) ang ilang mga molupyo nga magpakonsulta gilayon kung makasianti og bisan unsang sintomas sa dengue, kay lain na sab nga tulo ka tawo ang nakalas sa miaging semana.

“Gitambagan ang tanan: Kung makakita o makabati sa mga sintomas sa dengue, seek early consultation, moadto dayon sa pinakaduol nga health center o ospital,” suwat sa CHO sa ilang Facebook post pinetsahan og Septyembre 3, 2024.

Gitaho sa CHO nga ang dugang tulo pa ka mga tawo namatay tungod sa dengue nga nahitabo sa siyudad. Apil sa namatay mao ang unom ka tuig nga babaye gikan sa Barangay Mankilam. Subay sa Morbidity Week 35, nga nidagan gikan Agosto 25 hangtud 31, 2024, 65 ka mga bag-ong kaso ang gitaho. Ang kinatibuk-ang ihap sa mga kaso sa dengue sa Tagum gikan Enero hangtud Agosto 31, 2024, nilubo hangtud 1,511, kon diin pito ka tawo ang namatay.

Sumala sa datus gikan sa City Epidemiology and Surveillance Unit-Tagum, sa 1,511 ka mga kaso, 449 niini mga indibiduwal nga nag-edad og 16-anyos ug pataas, 398 naa sa edad nga sais hangtud 10 anyos, 401 naa tunga-tunga sa zero ug singko anyos, ug 263 naa tunga-tunga sa 11 ug 15-anyos.

Ang Barangay Visayan Village nagpabilin nga lugar nga dunay pinakataas og ihap sa mga kaso, nisumada og 224, gisundan sa Barangay Mankilam nga 200, Barangay Apokon nga 176, Barangay Madaum nga 130, ug Barangay La Filipina nga 110.

Gihulagway ang dengue sa World Health Organization (WHO) nga usa ka viral infection nga gidala sa mga lamok. Komon nga mga sintomas naglakip sa taas nga kalintura, sakit sa ulo, panakit sa lawas, pagkalipong, ug rash.

Gidasig sab sa CHO-Tagum ang mga molupyo nga motuman sa 5S strategy: "Search and destroy mosquito breeding sites; Self-protect against mosquito bites; Seek early medical consultation; Support fogging in areas with clusters of cases; and Sustain hydration". Gipahimug-atan sa buhatan nga kaimportante sa 4 p.m. habit ug Oplan Kulob. (Rojean Grace G. Patumbon)