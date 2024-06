Teenage pregnancy kombatihon

GIPAHIBAWO sa Commission on Population and Development (CPD) ang ilang gipakusgan nga paningkamot batok teenage pregnancy sa rehiyon.

Gitumbok ni Lolito Tacardon, Deputy Executive Director sa CPD-Central Office, atol sa press conference Huwebes sa buntag, Hunyo 20, 2022, sa Pinnacle Hotel, Sta. Ana Avenue, Davao City, ang kaimportante sa

Comprehensive Sexuality Education (CSE) alang sa mga ginikanan ug tinun-an.

“One of the factors of adolescents' pregnancies is kakulangan ng impormasyon, kakulangan ng education, kakulangan ng skill so etong CSE na ito is not just providing them with information but also life skills,” tataw niya.

Ang ilang programa naglakip sa pagpalambo sa serbisyong reproductive health, pagdugang sa paningkamot batok sa sekswal nga pangabuso, pagtubag sa mga hagit sa socio-economic, ug pagdasig sa pagpakabana sa komunidad pinaagi sa mga kalihukan sa Sangguniang Kabataan (SK) sa kabarangayan.

Iyang gitin-aw nga ang maong mga inisyatibo nagpunting sa henerasyon sa kabatan-onan aron pagpakubos sa teenage pregnancies, sa tumong nga gitakdang makab-ot sa 2028.

Ang paningkamot sa PD nahisubay sa mga polisiya sama sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Care Law, nga nagmando sa sex education sa mga tulunghaan. Matud sab ni Tacardon nga duna say nagpadayong paningkamot sa pagpalig-on sa Executive Order (EO) 141, gilagdaan ni kanhi President Rodrigo R. Duterte

niadtong Hunyo 25, 2021, kon diin nagdeklara sa teenage pregnancies nga nasudnong prayoridad.

Giila sa EO 141 ang mga hinungdan sa teenage pregnancy, naglakip sa "discriminatory" nga praktis,

"normalized violence" batok sa kababainhan ug kabataan, kakuwang sa impormasyion ug edukasyon, ug mga hagit nga giatubang sa kabanikanhon nga mga komunidad.

Bag-ohay lang nga Civil Registry Documents (CRDs) nagtumbok nga 241 ka bag-ong pagpanganak naa sa mga ten-edyer nag-edad og 10 hangtud 14 sa Davao Region sukad 2022, nakatampo sa gibanabana nga 3,150 sa tibuok nasud nga nanganak na sa samang grupo sa kaedaran. (Rojean Grace G. Patumbon)