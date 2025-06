Tigtanom, trabahante sa tubo makatilaw sa bugas tag-P20/kilo bugas

KINATIBUK-ANG 400 ka tigtanom og tubo ug mga trabahante sa Davao del Sur makabenepisyo gikan sa barato nga presyo sa bugas nga P20 matag kilo, subay sa saad ni Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr.

Ang P20 nga bugas ilunsad sa Dasureco compound sa Barangay Guihing, Hagonoy, Davao del Sur, kon diin 4,000 ka kilo sa bugas iapud-apod ngadto sa mga benepisyaryo.

Si Abogado Randolf Pensoy, regional director sa Department of Labor and Employment-Davao Region (DOLE-Davao), nagsulti nga ilang gihatagan og prayoridad kadtong nanginahanglan gyud, ug nagpahimug-at nga ang trabahante sa plantasyon sa tubo nagkinahanglan og suporta ilabi atol sa way tabas.

“Atoang lauman nga kaning programa modako pa unta daghan ang ma-coverage dili lang ang priority ang small medium enterprise micro establishment o gitawag natu nga minimum wage,” matud niya sa paghinabi uban sa tigbalita sa gobyerno.

Gipaambit sab ni Pensoy nga nagplano sila nga palapdan pa ang maabot sa Benten Bigas Meron (BBM) program ngadto sa mga probinsiya sa rehiyon.

Apan, naghuwat pa sila og intruksiyon sa "availability of rice in bulk, and a confirmed timeline" alang sa implementasyon.

Iyang gipahimangnoan ang mga indibiduwal nga mopalit sa bugas nga dunay intensiyon nga ibaligya og usab nga mag-atubang og silot o tukmang aksiyon.

Ang inisyatibo gipangulohan sa DOLE-Davao sa pakig-alayon uban ang Department of Agriculture-Davao Region (DA-Davao), National Food Authority (NFA), ug pribadong sektor. Dinungan kining ipatuman sa mga buhatan sa DOLE sa tibuok nasud.

Kahinumdoman, usa sa mga saad ni President Marcos sa kampanya mao ang paghimo sa bugas nga mapalit sa P20 matag kilo. Sa sinugdan, ang Department of Agriculture nagpasayon sa pagbaligya sa P20 ang bugas pinaagi sa Kadiwa ng Pangulo program, nga naglimita sa pagpalit niini ngadto sa mga miyembro sa bulnerable nga mga sektor apil ang "indigents, senior citizens, persons with disabilities, and solo parents."

Ang bugas gibaligya pinaagi sa Kadiwa gisubsidiya sa gobyerno pinaagi sa Food Terminal Inc. (Rojean Grace G. Patumbon)